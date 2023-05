Fedez apareceu sob a faca: uma operação secreta no abdômen

Detecção e cura de doenças

Fedez foi hospitalizado em 22 de março de 2022 em San Rafael após ser diagnosticado com um câncer pancreático raro, mas reversível e, portanto, curável. Detecção, intervenção e recuperação de doenças: tudo sempre foi documentado nas redes sociais. Anunciando a doença com um vídeo dramático em meados de março, a operação no hospital para retirar um tumor pancreático, dias de internação e tratamento, cansaço, lágrimas, raiva. Em seguida, as crianças vão para casa e se recuperam por três meses para voltar ao palco para cantar. E novamente como a doença mudou sua vida de corpo e alma. Resumindo, passo a passo, Fedez sempre informou os fãs sobre sua jornada pelo Instagram.