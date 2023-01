“O que é essa música imunda?” – Diariamente grátis

“O que é essa música sobre mim ***?”. exclamação Oriana Marzoli dentro de uma casa Grande Irmão VIP Isso fez alguns fãs sentirem o mesmo Fedez, que reclamou abertamente nas redes sociais, gerando uma polêmica às vezes surreal. Não gostando, o participante do reality show acrescentou: “Coloque um pouco de latim, isso é péssimo”. roxa Por Fedez e Salmo em Pipe Music.

Sendo de origem venezuelana, Marzoli não poderia saber que ela era Fedez: em todo caso, mesmo que o tivesse identificado, teria o direito de expressar seu desacordo com os gostos musicais do diretor, mesmo que o tivesse feito de forma maneira “colorida”. “Maneira de dizer o mínimo.” Como os fãs do rapper estão inundando, alguns estão até assistindo GF VipOs ataques a Marzuli começaram imediatamente, irritando inadvertidamente muitas pessoas.

Reação excessiva e pesada dos fãs de Fedez, já que a competição do reality show não fez nada sério: ela simplesmente revelou que não gostou da música Fedez e Salmo, que, por outro lado, nem sabe que inesquecível hit é. Na verdade, Marzoli teria preferido uma peça latina, obviamente mais em seus acordes e, portanto, de acordo com seus gostos musicais.