As Três Almas Donato Bilancia, serial killer que foi condenado a 13 penas de prisão perpétua acusado de 17 assassinatos

A história de Donato Bilancia, o serial killer mais mortífero da Itália: matou 17 pessoas entre 1997 e 1998. Sua vida foi marcada por várias fases: infância difícil, obsessão pelo jogo, assassinato, redenção na prisão.

Donato Libra

A imprensa o apelidou de “trem monstro“ou”Jack italiano, o estripador“, mas Donato Libra Ele causou muito mais baixas do que seu “colega” britânico. E em um tempo assustadoramente curto. Devido ao medo e ao hype da mídia causados ​​pelos assassinatos, a Ferrovie dello Stato decidiu até mesmo fechar as caravanas em 1998.

Foi Donato Bilancia “Os assassinos em série italianos mais perigosos”: em apenas seis meses, entre outubro de 1997 e abril de 1998, 17 pessoas foram mortas, incluindo nove homens e oito mulheres. Um traço de sangue sem paralelo na história do país. A própria Libra o chamou de “Minha Presidência Interina”. Preso em maio de 1998, após o julgamento de Libra, foi condenado a uma pena padrão de 13 penas de prisão perpétua e 16 anos de prisão.

Morreu de Corona vírus no Hospital da Universidade de Páduaaos 69 anos, em dezembro de 2020. Depois de ser transferido para a unidade de saúde da prisão “Dieu Palazzi” na mesma cidade de Veneza, Libra supostamente recusou tratamento médico: um ato de protesto contra a recusa de permissão por parte do juízes do Tribunal de Supervisão, que o homem considerou “culpado” por não entender seus esforços para mudar.

“É uma das histórias mais sombrias, convincentes e assustadoras, mas talvez as mais informativas sobre o lado sombrio da natureza humana”, disse o diretor Pino Correas, autor de um documentário dedicado aos assassinos mais sanguinários das notícias policiais italianas.

Refazer os estágios de sua história é como descer em uma sombra estreita de raiva e loucura. Passo após passo para baixo, no profundo abismo do mal.

Quem é Donato Bilancia, o serial killer que foi condenado à prisão perpétua

Donato Libra

Nascido em Potenza em 10 de julho de 1951, filho de um funcionário público e uma dona de casa ociosa, mudou-se com a família primeiro para Asti, depois para Capaccio na província de Salerno e finalmente para Gênova em 1956. Donato cresceu com seus pais e um irmão mais velho, mas com familiares não teria um relacionamento pacífico. Ele próprio mais tarde definiu a vida doméstica como “inferno”. Entre brigas e castigo do pai.

Ele foi mal na escola, na verdade ele largou depois de repetir a oitava série três vezes. Ele desempenha várias funções: mecânico, padeiro, garçom. Mas a principal ocupação do jovem é o crime: em 1971, o tribunal de Cuneo o condenou a três meses de prisão, novamente por roubo. A mesma coisa aconteceu em 1974 e 1976.

Naqueles anos, Donato roubava carros na rua, objetos de valor em apartamentos e joias. Mas nada comparado ao que teria acontecido em cerca de vinte anos.

Em 1987, um acontecimento traumático marcou sua vida para sempre: em março daquele ano, seu irmão mais velho, Michel, pegou seu filho nos braços e cometeu suicídio, jogando-se debaixo de um trem na linha Gênova – Ventimiglia. Sua esposa Ornella Coccorocchio, 29, queria se separar dele e pediu aos juízes que confiassem o jovem David por meio de seu advogado. O que mergulhou Michelle em desespero.

Esse episódio é como um fósforo aceso jogado em um punhado de pólvora na psique já conturbada de Donato: a partir daqui – segundo relatos psicológicos posteriores – um ódio imenso, profundo e profundo, começa a despertar no homem.

Os primeiros delitos relacionados com o vício do jogo

Libra é um “lobo solitário”, não quer parceiros e trabalha sozinho. O cassino de Sanremo é frequentado, assim como antros de jogos secretos, prostitutas e vários personagens do submundo local. Ele se chama “Walter”. Ele é um jogador patológico: consegue ganhar milhões de liras em uma noite e desperdiçar o dia inteiro. Ele só tem um amigo. Ou melhor, ele está convencido: seu nome Maurício Parenti. Os dois costumam jogar juntos.

Em uma noite de 1997, ocorre o segundo episódio perigoso, após a morte de seu irmão e do neto de quatro anos, que determinará para sempre o destino de Donato Bellancia: por puro acaso, o homem ouve Parenti se gabando do dono de uma antro de jogo para trazer-lhe o “Libra Chicken”. Ele descobre que os dois o traíram e quase o roubaram. 500 milhões de liras Em um mês de jogo falso.

Para Libra, essas palavras foram um choque: naquela noite, um barril de pólvora em sua cabeça explodiu como uma bomba detonada. E Donato cai cada vez mais no abismo do ódio e da sede de vingança. contra seu “amigo”. contra as mulheres. E contra o resto do mundo ao seu redor.

Sua primeira vítima foi o dono da casa de jogo, que conspirou atrás dele com os pais: Giorgio Centanaro. Em 16 de outubro de 1997, ela entrou na casa dele, cobriu sua boca com fita adesiva e o estrangulou. Ao fazê-lo, ele também explica o porquê.

O próximo 24 de outubro é o papel de Parenti, que mata sua esposa Carla Scotto. Libra também rouba 13 milhões de liras e alguns relógios da casa do casal. A partir desse momento, Libra nos ama e sua sede de sangue nunca para, impulsionada por uma sinistra sensação de onipotência.

Três dias depois ele matou outro casal, os ourives Bruno Solari e Maria Luigia BetoDa mesma forma que nos crimes anteriores. Então, em 13 de novembro, roubos e assassinatos Luciano Maro, caixa em Ventimiglia. Em 25 de janeiro de 1998, o Night Watchman foi morto Giorgio CanoSó por ressentimento da polícia. Em 20 de março, cabe a outro caixa: Jornada de Enzo.

Serial killer de prostitutas Donato Bilancia odeia mulheres

Entre as mulheres, depois de Carla Scotto, Libra matou mais seis. Em sua pervertida determinação criminosa, ela deveria ter sido Ornella, irmã de sua ex-mulher. A maioria delas são prostitutas e o ritual é quase sempre o mesmo: um casaco na cabeça e um tiro. Com exceção dos assassinatos de Scotto e Beto, todos os assassinatos de mulheres ocorreram em 1998.

Em 9 de março, o albanês foi baleado e morto em Varatsi Stella Tróiacom quem estava isolado. No dia 18 de março seguinte, em Petra Ligure, ele assassinou o ucraniano com um golpe na cabeça Legudmila Zubskova.

Em 24 de março, ele tentou assassinar uma mulher transgênero em uma vila em Novi Ligure, Lorena Castro, que conseguiu, no entanto, fugir e ir até a polícia e apresentar a primeira identificação do homem à polícia. Nesta circunstância, Libra mata dois outros vigias noturnos que tentaram detê-lo, Massimiliano Gualillo E a Cândido Randy.

Na época, Libra era procurado por investigadores de pelo menos cinco promotores diferentes: Gênova, Imperia, Savona, Sanremo e Alexandria.

Em 29 de março, em Cogoleto, pôs fim à vida TS Adodoprostituta nigeriana. O assassinato de Adodo marca um ponto de virada para os detetives, que há muito estão envolvidos em evidências fragmentadas na caça ao serial killer. De fato, Ris di Parma se identifica com a arma que Libra também usou em crimes anteriores: a Smith & Wesson calibre 38. Em 14 de abril de 1998, foi a vez de uma prostituta macedônia: Cristina Vala.

Os últimos assassinatos em trens

Outro apelido para Libra nesses seis meses de loucura é “assassino de trem”. O que não é um problema.

Em 12 de abril de 1998, em La Spezia-Venezia entre as cidades, ele arrombou a porta do banheiro do vagão e foi morto Elisabetta Zupetti, uma enfermeira milanesa do Instituto Nacional do Câncer. Desde então, Libra foi apelidado de “Libra” pela mídia.monstro da Ligúria“Todo o país está acompanhando os desdobramentos do caso em completo pânico”, acrescentou.

Em 18 de abril, a última vítima em um trem, na rota Gênova-Ventimiglia: aqui ele mata a babá Maria Ângela Rubinho Ele se masturba em seu cadáver. Em 20 de abril, em uma área de serviço da rodovia Gênova-Ventimiglia, no município de Arma di Tagia, ocorreu o último dos crimes de Libra, quando ele roubou e matou um funcionário de um posto de gasolina. Giuseppe Milito Porque ela se recusa a dar crédito a ele por um tanque cheio de gasolina.

Prisão e prisão perpétua

A identificação dada por Lorena, o depoimento de outra mulher que foi milagrosamente perdoada pelo assassino, a identificação de uma Mercedes preta usada durante os crimes e a história de um homem, Pino Monello, que lhe vendeu um carro muito semelhante sem transferir sua propriedade. Esses são os elementos críticos que levam os investigadores a identificar e prender Libra.

Libra costumava fazer fila para o carro na frente dele nas cabines de pedágio, para evitar taxas. Vendo-se atolado em multas, Monello, denunciando-o, involuntariamente iniciou buscas por carabinieri, que procuravam uma Mercedes, por recomendação de Castro. Do café no bar e da bituca de um cigarro, o carabinieri fica sabendo do DNA do suspeito Feche o círculo: Donato Bilancia foi preso na manhã de 6 de maio de 1998 em frente ao hospital San Martino Génovasem qualquer resistência de sua parte.

Quando você se senta na frente do promotor, Enrico Zucca, o serial killer começa dizendo: “Se você quer que eu lhe conte minha história, temos que começar do começo. E o começo não é um assassinato, não são oito assassinatos, mas dezessete”. Então ele confessa todos os assassinatos, incluindo o primeiro, o jogador Centanaro, que inicialmente foi considerado morto de causas naturais.

Libra foi examinada ao longo dos anos por pelo menos uma dúzia de psiquiatras. Eles vêem que a crueldade e o prazer estão entrelaçados no motivo por trás de seus crimes, que são cometidos por motivos inúteis ou irracionais. Eles estão todos unidos por um fio vermelho: puro ódio. Falta de amor, solidão e ressentimento para com os outros.

Rio confessou que, em abril de 2000, um tribunal de Gênova o condenou a 13 penas de prisão perpétua e 28 anos de prisão. Libra passa 20 anos na prisão no Due Palazzi de Pádua. Primeiramente como hóspede solitário e isolado devido a ameaças de outros internos. Então prisão perpétua O protagonista da ascensão lenta: Arrependimento, Estudo, Licenciatura em Contabilidade 2016, Colaboração com a Trupe de Teatro Prisional, Inscrição na licenciatura em “Planeamento e Gestão do Turismo Cultural”. Então ele começou a orar.

A partir de 2011, Libra começou a pagar uma parte de sua pensão civil (pouco mais de 500 euros mensais) a uma criança com síndrome de Down e outras deficiências, convidada da Opera della Providenza Antonio, em Rubano, e a uma família siciliana com três crianças deficientes. Nesse ponto, “se torna meio ‘decente’ e isso ilumina um pouco essa história sombria”, disse o jornalista Renato Bezzini, que colaborou no documentário de Correas.

Donato Libra morreu de Covid em 17 de dezembro de 2020

A história do serial killer mais mortal da Itália termina em 17 de dezembro de 2020 no Hospital Universitário de Pádua. Aqui, ele morre de complicações de saúde após contrair Covid-19, após um surto na prisão onde estava detido: apenas para Libra, é necessário tratamento hospitalar.

“Vou para o inferno, mas estou pedindo a Deus por um momento que se desculpe com as vítimas” serão as últimas palavras Que foi pronunciado por “Waltrino” a um confessor da prisão.

No hospital, Libra demite a equipe médica como manifestação de protesto aos juízes do Superior Tribunal de Justiça: eles recentemente se recusaram a permitir que ele visitasse o filho deficiente de que era dependente.

“Era sua maneira de se levantar da mesa verde, como fazem os jogadores, quando finalmente perdem tudo”, disse o diretor Correas sobre seus últimos momentos.