lá KNVBa Federação Holandesa de Futebol, numa parceria inovadora com Twitter.

O objetivo é implementar a existência laranja Nas redes sociais e posterior criação de novos conteúdos relacionados com as selecções nacionais masculinas e femininas.

A nova parceria levará Real Federação Holandesa de Futebol E o popular serviço de notícias e microblog baseado em San Francisco para permitir a hospedagem e subsequente criação de vídeos temáticos premium, é claro, laranja.

A atividade fará parte do programa amplificar, ampliar, exagerar Twitter e permitirá uma exibição aprimorada para o público de esportes, notícias e entretenimento holandeses e internacionais. A estratégia já foi adotada, mas tambémAjaxA arena de futebol local mais famosa.

O conteúdo incluirá atualizações de jogos, entrevistas com jogadores e cenas dos bastidores de treinamentos e partidas ao ar livre.

Simone TomasettiO Diretor Sênior de Parcerias de Conteúdo Global do Twitter disse: “Estamos muito satisfeitos com a parceria com a KNVB, tornando possível aproximar os torcedores holandeses de todo o mundo de suas seleções nacionais. Quando se trata de futebol, o Twitter é o estádio virtual onde os torcedores se reúnem em tempo real. Esta parceria com o KNVB Channel will feed more Football Talks está no Twitter e dará aos patrocinadores a oportunidade de se conectar com o que está acontecendo.”

com Shred GriffinChefe do departamento de direitos de mídia da KNVB, que acrescentou: “Estamos entusiasmados com nossa parceria com o Twitter para oferecer aos fãs de futebol holandeses mais maneiras de obter conteúdo premium em tempo real. Especialmente durante os grandes torneios, o conteúdo dos bastidores é o favorito. Estamos sempre procurando novas maneiras de envolver o público time.” A apaixonada comunidade do futebol holandês Dentro e fora do campo. Nossa participação no programa Amplify é uma prova de nosso compromisso com a inovação digital.”

Os projetos holandeses baseiam-se na conscientização de como o Twitter se tornou um ponto focal para esportes e especialmente comunicações de futebol, considerando como, de acordo com um estudo recente, 64% Dos torcedores da Copa do Mundo entrevistados disseram ter encontrado conteúdo nas redes sociais que não estava disponível em outras plataformas.

Além disso, mais de 2021 foram publicados na Holanda 8000000 de tweets relacionados ao futebol, representando uma escalada cultural no aumento da 51% comparado ao ano anterior.

