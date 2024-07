Stray Kids, luzes e lasanha, triunfo do K-pop em Milão diante de 67 mil fãs

Tendemos a considerar o K-Pop como um fenómeno de nicho, mas o futuro já está aqui: isto é evidenciado pelas 67.000 pessoas que chegaram a Milão de todo o mundo (22% delas estrangeiras) para o concerto dos Stray Kids, que conclui os dias i.

A banda sul-coreana é composta por oito artistas Entre cantores, rappers e produtores, formado em 2017 através de um reality show, é conhecido por suas sonoridades mais rock e punk que a média do gênero e é uma das vozes mais apreciadas de todos os tempos, não só em sua terra natal, mas também na Frente Ocidental, em particular Do sistema de moda: São embaixadores da Versace, Fendi, Vuitton e Tommy Hilfiger, e foram o primeiro grupo de K-Pop a ser convidado para o MET Gala.

No entanto, continua a ser um mundo em si, com as suas próprias regras Suas normas: O breve encontro com a imprensa é organizado de forma quase militar, não deixando nada para a improvisação. É impossível dizer olá ao grupo a menos que eles digam olá primeiro; Um jornalista italiano especialista em K-pop faz perguntas pré-aprovadas, que são traduzidas primeiro para o inglês e depois para o coreano por um tradutor.

As respostas devem ser educadas e gentis Mas não os detalhes: Hyun Jin se sente orgulhoso com a ideia de se apresentar diante de um público tão impressionante (é o maior show ao vivo que eles já fizeram até agora), Felix mal pode esperar para comer lasanha e experimentar os melhores restaurantes na cidade, Sungmin está animado com o carinho dos fãs, Bang Chan menciona algumas notas de Fra Martino onde substituiu o texto oficial por “Ciao Buongiorno Buongiorno”, uma espécie de piada compartilhada com os fãs italianos. READ Na vizinha Burgosia, as exposições de animais são proibidas... e em Biella?

É difícil dizer se isso é sigilo normal Para os repórteres ou em alta competição antes de uma partida: “Antes de subir ao palco, nos alongamos e nos aquecemos juntos, para nos prepararmos para a apresentação”, revela Bang Chan. O que dá uma boa ideia de quão rigoroso é o treinamento para se tornarem ídolos (é assim que são chamadas as estrelas pop orientais) e quão monástica é a vida dos Stray Kids e seus colegas: suas vidas são dedicadas ao treinamento e ao trabalho, como há não há espaço para muito mais.

O verdadeiro espetáculo, porém, é o público, que chega horas antes dos bichinhos de pelúcia e dos barcos de cores vivas aparecerem, enfrenta corajosamente as monções que assolam o Hipódromo e, quando seus favoritos finalmente aparecem no palco, canta todas as músicas de cor – mesmo enquanto eles … Em coreano – eles agitam bastões de luz tradicionais, ou seja, bastões de luz que ligam e desligam no ritmo da música, que todos os fãs desejam.

No palco tudo é tão grande: A cortina de abertura é uma bandeira vermelha gigante com o logotipo do Stray Kids, a pirotecnia final é incendiária e até mesmo sua capacidade de não perder o ritmo é tão sobre-humana que nos perguntamos se talvez sejam robôs. Seja qual for o caso, aqueles que pensavam que era uma tendência passageira estão destinados a desistir: o K-pop claramente veio para ficar. Vamos nos preparar para muitas outras festas como essa no futuro.

