Angélica Chiatti: “Estou com medo, Morgan postou uma foto da minha casa.” Selvagia Lucarelli: “Espero que a lei aja agora.”

“Esta na foto é a rua da minha casa, a 200 metros da minha casa, para onde não posso voltar porque tenho medo.” Angelica Chiatti, a cantora e compositora ex-namorada de Morgan que o acusou de perseguição, escreveu isso em resposta à declaração de Marco Castoldi nas redes sociais, onde anunciou sua intenção de processar Selvagia Lucarelli. Na foto que a artista utilizou, aparece a rua onde a menina mora. Um elemento que não escapou nem mesmo a Selvagia Lucarelli. “Espero que a lei aja agora”, escreveu a assinatura do Il Fatto Quotidiano, relançando o envolvimento do cantor. Em seguida, Morgan se defendeu, com um videoclipe no Instagram: “Bom, ele está em busca do sucesso, o que posso fazer? Mas eu sou uma vítima disso. Agora você está construindo um monstro. Mas sou uma pessoa que acredita no diálogo e na escrita. Mas do que você está falando? Mas eu sou o perseguidor, que não me deixará sozinho. Mas o que essas pessoas querem de mim, o que elas querem? Ele quer ser visto, quer ser notado e estar com os cantores dentro do prazo.”

O show de Morgan em Taranto foi cancelado

Entretanto, o concerto do ex-líder do Bluvertigo agendado para sábado, 20 de julho, no âmbito do Festival de Jazz de Taranto, foi cancelado. «Lamentamos – explicou Antonio Olivetti, diretor artístico do evento em conferência de imprensa – mas já não consideramos adequado acolher o concerto de Morgan previsto no projeto. A notícia que surgiu do processo judicial e do artigo de Selvagia Lucarelli colocou em crise o clima que deveria prevalecer em cada festival e concerto: tranquilidade e música no centro de tudo, em comparação com o comportamento humano que, neste caso, está fora do lugar. “De acordo com o espírito da nossa organização.” Ele acrescentou: “Não estamos em posição de confirmar o seu show como se não fosse nada. Não somos juízes, mas não podemos fingir o contrário, embora o nosso apreço musical por Morgan não tenha sido. alterado. O artista será substituído por Nino Buonocore em sua turnê.” “In Jazz.” “Concordamos – conforme confirmado pela Assessora de Cultura e Eventos, Angelica Losuso – com as escolhas do Taranto Jazz Festival.” nunca quereríamos que um concerto e um artista famoso pelo seu amor ilimitado pela arte e pela música se envolvessem em situações tão infelizes noticiadas pela imprensa. “Sentimo-nos envolvidos e não podemos fingir que nada aconteceu”.

Leia também: