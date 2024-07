Em uma tenda no San Siro à espera de um show de Taylor Swift: é assim que os fãs tentam evitar a fila. Confcommercio: 180 milhões de indústrias relacionadas a Milão

paraFederico Berni e Matteo Castagnoli

Contagem regressiva para shows de sábado e domingo. A corrida pelos primeiros lugares, a noite das pulseiras da amizade e das páginas do Instagram

«1 VIPA». “3 fugiram.” Não existe linguagem de código. Tradução: primeiro da fila VIP A; O terceiro da linha vermelha. Meta: Seja o primeiro entre os que passarão pelas portas do San Siro no sábado à noite para a maxi festa da estrela pop Taylor Swift. Gabriele, 20 anos, de Turim, “marca” as costas das mãos dos primeiros torcedores com um marcador preto. Auto-organização e ordem. A cobra barreira no Estacionamento C do Meazza está dividida em seis filas que guiarão a maioria de vocês 130 mil “Swifties”, que está previsto entre amanhã e domingo, estará no palco das estrelas mais ouvidas do Spotify.

Às 13h28, o termômetro marcava 32 graus. Dezenas de adeptos refugiam-se à sombra de uma árvore, rodeados por uma bicicleta partilhada usada como veículo partilhado, uma pequena mesa e algumas cadeiras de campismo. Há também por aí 118 socorristas Que, junto com os organizadores, abastece as crianças com água potável e um senhor que se chama “Montecarlo” vende picolés. Ou pelo menos prometa-lhes. “Há 50 anos que venho a concertos aqui.”

Acampamos em frente aos portões, no que parece ser uma área de pré-filtragem, para garantir lugar. "Chegamos às duas da tarde de terça-feira e dormimos numa tenda", disseram Chiara e Diana, de Roma e Bolonha, as primeiras fãs.









































































































Pelo menos essa é a esperança. Porque o corredor isolado (“Nunca foi feito antes”, admite um dos socorristas) continua em direção ao portão que dá acesso ao jardim de infância. Mas ali no meio está “Você tem que fugir”. Não há nenhum número preto nas costas das mãos que ele carrega. Principalmente se você considerar que tem circulado pela cidade nos últimos dias Um folheto, republicado online, anuncia uma espécie de “lista de espera virtual”. O indescritível direito de preferência. “Aquilo de que nós ‘Suevas’ ficamos longe”, explica Maria Victoria La Terza, 27 anos, que acompanha a estrela pop desde os 12, uma referência aos “Suevis em Roma” e animadora dos “Suwaifis”. Página do Instagram. o mesmo nome.

A programação “oficial” começou na noite de quinta-feira àsHard Rock Café Em Córdocio. Troca noturna “Pulseiras de amizade”. Feito de miçangas, traz frases da música “You’re Alone, Child” e que os fãs acumularam nas últimas semanas para compartilhar: “Fizemos cerca de cinquenta”, revela Valéria, 23 anos, de Catânia. E aqui entramos no “mundo Taylor”, o mundo dos canais sociais, onde as datas estão esgotadas com bilhetes que não se encontram (alguns dos quais são revendidos em sites secundários de bilhetes por mais de “€13.000 por um par de bilhetes”, Codacons denunciado) ou coreografia de homenagem para homenagear o retorno da estrela ao show na Itália após 13 anos.

“Sim, 13, o número favorito de Taylor. Por exemplo, à uma hora da tarde, ou no décimo terceiro dia, você faz certas coisas. Aqueles que não estão neste universo não sabem certas coisas“La Terza continua. Depois, há as incertezas logísticas. O perfil social «Tswfitita» recolhe perguntas e pedidos. Goya Baggini, 23 anos, natural de Bérgamo, é um dos quatro administradores da página: “Meus dias, nas últimas semanas, estão divididos entre estudar e responder às milhares de perguntas que recebemos”. READ Portugal, os primeiros oito meses de 2022 estão em franca expansão nos casinos, mas só em comparação com o ano passado

Vivemos com expectativa às 20h de amanhã. Três horas e quinze minutos de show Que, levando em conta o antes e o depois, Duran trará aproximadamente US$ 180 milhões para Milão, segundo Concomércio. O número de fãs influencia as reservas: +4% para hotéis e +11,2% para B&Bs e casas de férias em comparação com o mesmo fim de semana de 2023. “Temos um apartamento para alugar e usamos como base. “Mas vamos dormir aqui”, explica o jovem de 29 anos.

A etapa será sob a Curva Sud, no lado mais curto do San Siro. “Ela geralmente fica no meio do pódio”, explicaram. Existem três áreas ao seu redor. O resto está dividido em relvado e terraços. Obviamente você estará lotado de público, ao contrário dos shows nos EUA e na Austrália, onde você está sentado. Um especialista é Brian, 56, que veio sozinho de Nova York. “Já fiz nove shows e depois dessa data em Milão tenho ingressos para mais oito.”. A previsão é de trovoadas para hoje. “Cortinas? Não, temos cobertores”, diz um grupo de meninas entre 18 e 20 anos assim que se encontram com as outras. “Temos guarda-chuvas assim, um por um”. enfrentados pela juventude da Sardenha. A questão então se torna: “Por quê?” Ou melhor: “Por quê?” “Eu adorei”, responde Brian, abrindo as mãos (“Eu adorei”, ed.).



