Menina Julia (Miss Julia), apresentação em português no Teatro ai Colli em 25 de maio de 2019

Teatro i Colli (via Monte Luzzo – Pádua)





25 de maio 21:00



Menina Júlia da Capoeira Companhia de Teatro de Barcelos





—





Informações: 3277661425 – [email protected]





Entrada única: 8 euros





A temporada do Teatro ai Colli ainda não acabou, a direção artística pensou num pequeno arco internacional, que apresentará duas apresentações na língua, uma em espanhol (com legendas em italiano) e a segunda em português. A International Review foi projetada para o público que busca algo mais, um novo drama e deseja experimentar uma língua estrangeira. Partimos no sábado 18 de maio Com Carlos Maria Alsina, que dirige Las Manos del Tiempopara retomar 25 de maio Com apresentação em português Minina Júlia Com Capoeira Companhia de Teatro de Barcelos.









É um regresso no dia 25 de maio, quando o grupo português de capoeira, convidado da temporada de prosa há dois anos, se apresentará no palco da Via Monte Lozo. Nesta ocasião propõe Menina Giulia – Signorina Giulia, ambientada numa noite de verão do final do século XIX numa cidade sueca. A obra aborda questões de interação entre diferentes classes sociais e entre homens e mulheres.





