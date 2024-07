Fedez está hospitalizado, internado com hemorragia interna: ataca Chiara Ferragni e depois apaga a história. “É bom ter pessoas que não postam no TikTok.”

paraSarah Bitoni

Videz foi hospitalizado hoje devido a hemorragia interna. Esta não é a primeira vez desde o início da doença. Na postagem no Instagram também há uma possível busca por Chiara Ferragni

O cantor também postou uma foto sua Cama de pronto-socorro Via Francesco Sforza. Ele anexou um comentário à foto: “Sou como o DJ Khaled quando ele diz “mais um”, mas com o.” Sangramento interno». E novamente eu estou Versos de uma música Que ele diz ter escrito na noite anterior: “Você está errado se pensa que eu nunca amei / Eu teria matado por você, mas você me impediu /Os buracos que você fez no meu estômago/ Por todo o desgosto que acumulei. Talvez uma referência ao fim do casamento com. Chiara Ferragni. Também do hospital, Fedez também discute com o blogueiro Amedeo Venza, a quem critica por ter optado por publicar as imagens do pronto-socorro. Ela escreve para ele: “Devo enviar-lhe também fotos da hemorragia interna?”