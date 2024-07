A Alemanha morre e se levanta novamente com a Hungria, uma cena e três pênaltis na partida entre França e Portugal. Quem se classificará para as oitavas de final?

Roma (Italpress) – Emoções sem fim na última jornada do Grupo E do Euro 2020. Grande medo para a Alemanha, que empatou no último minuto com a Hungria por 2 a 2 e entrou nas oitavas de final em segundo lugar, uma cena e três pênaltis em um 2- Empate por 2 a 2 entre Portugal, que avançou da terceira posição, e França, que terminou na liderança com 7 pontos. Na Allianz Arena, em Munique, a Alemanha começou melhor, mas aos 11 minutos a equipa de Marco Rossi marcou no contra-ataque: Nego serviu Szalai no meio-campo e um cruzamento perfeito para o meio cortou Adam Szallai, que acertou no líquido. Neuer no canto inferior esquerdo.

Os alemães reagiram com raiva e aos 21 minutos criaram uma chance dupla: primeiro Hummels acertou a trave com a cabeça e, na sequência da mesma ação, Ginter foi neutralizado a poucos passos com um toque de bola. Golaxia. No segundo tempo, aos 67 minutos, a Alemanha empatou por intermédio de Havertz, com cabeceamento errante de Hummels. Não houve tempo para comemorar e a Hungria assumiu a liderança pela segunda vez com a introdução de Schäfer, que soube explorar a hesitação da defesa alemã. A seis minutos do final, Goretzka salvou a Alemanha e deu passagem à fase seguinte.

No Estádio Puskas, em Budapeste, estamos prontos para partir e o jogo avança imediatamente a um ritmo acelerado. O primeiro gol aos 16 minutos, um passe vertical inusitado de Pogba para passe de Mbappé, que remata, Rui Patrício fica atento e diz não. Aos 31 minutos, um episódio chave foi o pênalti concedido a Portugal devido ao chute de Lloris sobre Danilo. Ronaldo se vira. Nos segundos acréscimos, mais um pênalti, desta vez para a França: falta de Semedo sobre Mbappé. Benzema não cometeu erros e voltou a marcar com a camisola da seleção francesa (último golo a 8 de outubro de 2015). Aos 47 minutos, o avançado do Real Madrid repetiu e marcou o golo da ultrapassagem graças a um passe perfeito de Pogba. Mas aos 60 minutos, o terceiro pênalti da partida chegou devido a uma mão de Kounde: Ronaldo é perfeito e dá o placar de 2 a 2 para seu time. Pelo 109º gol de CR7 na seleção, ele igualou o recorde do iraniano Ali Daei.