Centáurea Ela era uma convidada em Verão ao vivo Onde ele falou sobre uma experiência muito ruim que teve durante sua última turnê pela Itália. A cantora, que voltou aos holofotes após a última edição do Big Brother onde desenvolveu uma amizade muito forte com Beatrice Luzzi, revelou que foi vítima de roubo: os seus instrumentos musicais foram roubados. A apresentadora, Nunzia Di Girolamo, perguntou se ela queria entrar com recurso e contar o ocorrido.

Apelo

Fiordaliso fez uma longa transmissão ao vivo: “Ajude-me. Algo muito ruim aconteceu. Roubaram todos os instrumentos dos meus músicos ontem em Ponticagnano. Por favor, se alguém souber de alguma coisa, por favor nos ajude. Essas ferramentas são o modus operandi das crianças, e elas investiram muito dinheiro para comprá-las. Eles levaram tudo que estava no caminhão. “Eles roubaram minhas ferramentas de trabalho e é exatamente isso que mais me machuca.”

Os instrumentos musicais têm um valor muito valioso tanto a nível humano como económico: “A aquisição destes instrumentos exige um investimento real de muito dinheiro por parte de todos”. A cantora então fez um apelo, convidando quem viu algo a se manifestar e contar o que viu.

