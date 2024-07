Glória, a incrível história real por trás da série portuguesa da Netflix

O uso do rádio tem sido orientado há muito tempo para o desejo da propaganda de manipular a realidade. Em Portugal na década de 1960O novo estado Do governo corporativo autocrático António de Oliveira SalazarExistia uma emissora capaz de mudar as regras e a geografia do jogo da política internacional.

A incrível história verdadeira de RARET está no coração de… Glóriaa série que estreou Netflix de 5 de novembro. Ação, espionagem e reconstrução histórica se entrelaçam nos dez episódios da série Primeira origem portuguesa Para a plataforma, foi escrito por Pedro Lopez (um dos roteiristas de Auga Seca) e dirigido por Thiago Guedes, diretor de A Herdade (em competição em Veneza 76) e Entre os dedos com Federico Serra.

Mas quais são os verdadeiros acontecimentos que inspiraram #Glória?

Oriente x Ocidente: é uma luta Gloria



O enredo da série Netflix

João Vidal (Miguel Nunes) é um Jovem engenheiro Proveniente de uma família associada ao regime fascista português e aos americanos. Desde que ele lutou em Guerra no exterior Ele se comunicou com os movimentos de independência africanos e abraçou o pensamento marxista.

Agora Washington e Moscovo lutam pelo controlo da Europa. De volta a Lisboa, João chega Eles foram recrutados pela KGB. A KGB tenta expandir sua rede e atribui uma missão a Vidal Espionagem de alto risco: Ele terá que se infiltrar na RARET, centro de transmissão da Radio Free Europe, e explodir os planos da CIA.

A primavera em Praga é precursora de verões muito quentes e invernos muito frios. Não demorará para que a informação sobre um espião da rádio chegue aos americanos: a ordem é encontrá-lo e eliminá-lo. Enquanto procurava por Mia, agente desaparecida da KGB, João se vê envolvido em um crime Uma teia de mentiras e segredos Maior que ele, onde na verdade Ninguém é o que parece.



◀“frameborder=”0″allow=”Acelerômetro; começo automático; mídia criptografada; giroscópio; Picture-in-picture” título de tela permitido = “Gloria | Anúncio oficial | Netflix”>



A verdadeira história por trás de Glória

Mas o que é isso exatamente? cru? A sua história remonta a 19 de dezembro de 1950, quando o embaixador dos Estados Unidos em Portugal foi recebido em São Bento pelo primeiro-ministro Salazar, “o ditador que morreu duas vezes”, como o descreveu o jornalista e escritor Marco Ferrari, a quem o espantoso história de Salazar e do seu “fascismo mediterrânico” dedicou vários artigos e o romance “À Revolução sobre os Dois Cavalos”.

O Primeiro-Ministro já transformou Lisboa numa cidade de espiões. O Embaixador Americano explica ao Primeiro Ministro os esforços envidados pelos Estados Unidos em… Lutando contra a expansão do comunismo Em Portugal e no resto da Europa estão a apelar a que participe ativamente nesta batalha.

Salazar autoriza construção do centro de radiodifusão Rádio Europa Livre (RFE), a rede financiada pela CIA e por Washington com dinheiro de Cruzada pela liberdadea campanha de propaganda inaugurada por Eisenhower para “penetrar” na Cortina de Ferro “com o poder da verdade” e “expor as mentiras do Kremlin”.

Propaganda anticomunista passa pela rádio e por Portugal



No meio de guerra FriaA maior passa por Portugal Campanha de mídia para Anúncio E Guerra psicológica Para enfrentar a União Soviética. O objetivo dos Estados Unidos é informar os cidadãos do Bloco Comunista sobre o que está acontecendo por trás da Cortina de Ferro, transmitindo notícias, música e programas de entretenimento “proibidos” na Europa Oriental e mostrando como a vida é livre e maravilhosa no mundo ocidental. .

Cinco meses se passaram depois daquela reunião e em 10 de abril de 1951 nasceu a RARET (RAdio RETransmissão), Sociedade Anônima de Rádio Retransmissão. A primeira transmissão ocorreu em 4 de julho de 1951 e foi dirigida à Tchecoslováquia. O escritório principal é Centro Missionário Glória do Ribatejono município Salvatierra de Magos Apenas a 70 quilómetros de Lisboa.

O centro está instalado numa enorme fazenda de 196 hectares: oHerdade de Nossa Senhora da Glória. É o espaço perfeito: amplo, plano e longe de olhares indiscretos. Os programas chegam de Munique, na Alemanha, passam para o centro de escuta da Maxoqueira, em Benavente, e são gravados ou enviados diretamente para a Glória do Ribatejo, que faz a retransmissão. Os destinos são Checoslováquia, Roménia, Polónia, Hungria e Bulgária.

A CIA monitora retransmissões para o bloco soviético



Raro é Ativo de 1951 a 1996. Com o tempo tornou-se uma verdadeira comunidade: foram construídos escola, quadras esportivas, laboratórios de química, piscina, área residencial para funcionários e hospital obstétrico e neonatal.

Começando como terras agrícolas isoladas e poeirentas, Portugal tornou-se o epicentro de um desses desastres Batalha de rádio Que incluiu os dois blocos durante 45 anos. Em maio de 1985, na véspera da visita do presidente Ronald Reagan, uma bomba explodiu perto do complexo. O ataque, reivindicado por um grupo anticapitalista e antimilitar, não resultou em vítimas. É um sinal de que o fim está próximo.

Em 1989, A queda do Muro de Berlim Torna a gigantesca máquina de propaganda da RARET inútil e cara. Foi desativado em 1995 e um ano depois as estruturas foram oficialmente fechadas. Em 1998, a área estava completamente deserta: hoje é uma pilha de restos e esqueletos de edifícios vazios e escombros, como revelaram as autoridades locais uma investigação de Tolice – Estão planejando construir um complexo residencial turístico.



◀“frameborder=”0″allow=”Acelerômetro; começo automático; mídia criptografada; giroscópio; Picture in Picture”allowfullscreen title=”RARET – Centro Emissor – 4K – UHD Parte Um”>



“Glória” se passa em 1968, um ano crucial não só porque em 20 de agosto as forças blindadas do Pacto de Varsóvia puseram fim ao “socialismo com rosto humano” de Aleksandar Dubcek, secretário do Partido Comunista da Checoslováquia. Dezessete dias antes, no dia 3 de agosto, Salazar esteve no Estoril Forte de Santo Antonio: Ele passa as férias na residência de verão quando, Durante uma sessão com o chamadorA cadeira do diretor fica na tela chorando e o ditador bate a cabeça no chão.

Salazar é derrotado por A.J. Apoplexia. Após dias de incertezas e confusão, ele só admitiu passar mal no dia 4 de setembro e foi internado em um hospital de São José. A energia é transferida para Marcelo Caitan: O antigo professor de Direito seria presidente do Conselho do Estado Novo de 1968 a 1974, sem que ninguém se atrevesse a contar a Salazar. Jornais, rádio e televisão criam reportagens e programas falsos só para ele, fazendo-o acreditar que ainda está no poder. O Bottas (“A Bota”, como lhe chamavam os seus adversários) faleceu a 27 de Julho de 1970: nesses dois anos, durante os quais ocorreram os acontecimentos da Glória, Portugal foi palco da maior fantasia política que alguma vez ocorreu na história da Glória. Europa.