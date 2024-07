“Meu amigo fez teste para homens e mulheres. Pica importante: o desabafo de Tara Gabrielito.

A ex-heroína do programa de namoro revela nas redes sociais o jogo duplo do homem com quem começou um caso há alguns meses





Amarga decepção para Tara Gabrielito. Ex-campeão L homem e mulher Ela disse que o homem com quem ela estava namorando há algum tempo admitiu para ela que havia feito um teste para o programa de namoro Canale 5, um jogo duplo que Tara decidiu encerrar imediatamente. Assim nas redes sociais, Gabrielito está vinculado há muito tempo Christian Galella Conhecido logo no programa Maria De FilippiEla desabafou com seus seguidores, que por algumas semanas sentiram que havia alguém novo em sua vida.

“Estou te contando isso porque a desculpa: ‘é melhor não falar nada, sou uma senhora, não vale a pena, dou muita importância’ cansou um pouco, porque hoje acredito que se você se comporta mal, você também terá que arcar com as consequências. […]Em seguida, ela falou detalhadamente sobre o relacionamento que surgiu com esse garoto misterioso: “Quem me perguntou se eu estava noiva, mais de uma vez respondi nas entrelinhas. Essa pessoa esteve sempre presente na minha casa durante dois meses e meio, Constante, discutimos como todos os casais normais, mas as discussões são muito normais, mas enquanto isso você fica na minha casa, fica na minha cama, vivemos como um casal não só em casa, mas também fora, nos damos as mãos, Não há como se esconder […] No momento em que ele sai falando sobre o futuro, sobre convivência, são ditas palavras importantes, principalmente da parte dele, porque eu estava sempre um pouco atrasado, talvez meus instintos estivessem me adiantando, e depois no jantar onde tudo estava indo bem na noite anterior eu disse “Eu fiz “Mais testes para entrar no show” do que no passado Meus braços estão caindo“. Assim que descobriu a verdade, Tara decidiu encurtar a história e revelou como seu ex-companheiro fez questão de não divulgar o ocorrido por medo de perder a oportunidade de participar da série Homens e Mulheres.

Estas são as palavras de Gabrielito: “Todos podem fazer o que quiserem Na vida de alguém, mas nNão zombe de outra pessoa. Pelo menos tenha a decência de dizer isso primeiro, não na terceira ou quarta prova, e não pense em fazer algum plano: “Não, então desce, eu não escolho porque escolho você”, e nem todos aquelas coisas. Minha vida é muito normal. Não faço brincadeiras, sou mulher e não sou mais criança.Sua preocupação era não contar a ninguém, senão isso o surpreenderia. […] A preocupação não é que você tenha enganado todo mundo […] Agora ele tem que se proteger dizendo que foi uma reunião de cinco dias. Foi bom descobrir que você estava comigo no domingo à noite, e na segunda você saía da minha cama tarde da manhã, eu ia trabalhar, você ia para a prova à tarde, e depois voltava para eu à noite porque… Ele não pode viver sem mim […] Perfeito “.

É impossível esconder a decepção. No entanto, Tara agora espera que a equipe editorial do programa tome conhecimento da história e aja de acordo: “Provocar era muito importante. Não sei o que ele pensava que iria conseguir, mas então comecei a conectar as diferentes peças. Nos últimos meses, ele sempre se manteve atualizado sobre como funcionava, mas achei que era curiosidade, confiei nele. Isto é perigoso e isto é exploração de pessoas […] Espero que as autoridades vejam essas histórias. Ele está pensando em ir lá e ganhar milhões, mais do que eu acho que ele poderia fazer um teste para ser ator.