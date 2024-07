Audiências televisivas, Portugal e Eslovénia dominam o horário nobre – revista Sbircia la Notizia

Programado para 22 a 28 de julho

Artes visuais, performances interdisciplinares, exposições, performances, apresentações e palestras. Depois do sucesso das duas últimas temporadas na Piazza Armerina, na Sicília, o Festival do Feijão está crescendo e se transformando em “Festival Entre Música e Artes”.‘. de De 22 a 28 de julho O festival, promovido este ano pelo Parque Arqueológico de Morgantina e Villa Romana del Casale, que Inclui sítios arqueológicos em AydunMazzarino, Pietraperzia e o magnífico barroco da Piazza Armerina, irão reviver estes lugares evocativos com Alguns projetos de arte originais Desta edição “especial” de 2024: “A partir deste ano, temos o prazer de acolher um festival entre música e artes que representa uma oportunidade de enriquecer a oferta cultural do nosso parque, numa lógica de rede, cada vez mais integrada entre sítios e numa comunidade . Relacionamento público construtivo privado. Para realçar o cada vez mais incomum Patrimônio artístico e promover o bem-estar social e o desenvolvimento econômico do território”, afirma Carmelo Nicotra, Diretor da Autoridade do Parque Morgantina e Villa Romana del Casale.

O festival é produzido e organizado pela Saint Louis College of Music e pela Globart Cultural Society.com direção artística de Stefano Mastrozzi e Roberto Grossi, e em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional e com a One Sky Academy dirigida por Frank Alva Büchler, apresenta uma ampla e prestigiada programação com Artistas mundialmente famosos E por outros, pela primeira vez em cena na Itália, sobre o tema da diversidade, do encontro e das múltiplas identidades, que é um tema profundo e de grande importância. 22 de julhoapós abertura às 19h e o espetáculo de dança “Love suite”, inspirado em Shakespeare Apaixonado, no coração da Villa Romana del Casale, às 21h30, na Piazza Catedral da Piazza Armerina, eclético e sensual. Serena Brancal Que, depois do sucesso da digressão de 2023 e do novo single “Baccalà”, entre as canções mais difundidas da Europa, chega ao festival entre a música e a arte em quinteto com o dedo Drummer Dropkick, interpretando as suas canções mais famosas. A banda é formada por Serena Brancal: vocal, loop, piano, drum pad, Marco Bottoni: guitarras, baixo, piano, Nausicaa: vocal, Corin: vocal, Dropkick: bateria de dedo.

23 de julho, às 21h, em Aydon, Francesco Cafiso sobe pela primeira vez ao palco com Musicainsieme a librino. Um projeto interessante e de apoio é aquele que você propôsOrquestra Juvenil Morador do “MusicaInsieme a Librino”, nasceu nos subúrbios de Catânia para lutar contra as dificuldades e unir as pessoas. Convidado especial Francesco Caveso, o saxofonista siciliano que conquistou o mundo com sua música e talento. Juntos num projeto que nos faz pensar em temas como inclusão, amor à terra e aceitação do diferente. No dia 24 de julho, às 21h30, na Piazza Catedrale na Piazza Armerina – Nicola Piovani homenageará com seu projeto artístico “Margin Note” a personalidade do grande diretor Federico Fellini (e não só). “Notas à Margem” é uma espécie de história autobiográfica, encomendada por Nicola Piovani pelo Festival de Cannes em 2003 (com o título Leçon Gala).

“Fellini será o leitmotiv do festival – isso confirma Codiretor Artístico Roberto Grossi – Como figura de referência e emblema indiscutível de uma visão “universal” do homem, livre de preconceitos e estereótipos, que através do “sonhar” consegue romper fronteiras e barreiras para redescobrir a dimensão da liberdade, exprimindo-se, estando presente, e conhecer “o outro sem medo ou receio”. Desta forma, no dia 25 de julho, às 21h, na Piazza Catedral da Piazza Armerina, será exibido “Fellini, Luz dos Sonhos”, uma performance de música, dança e artes visuais, inspirada na poética de Fellini, com imagens e desenhos evocativos do mestre do cinema, com Francesca Fecchi, Leonardo Mez e Francesco Faena.

Seguido a partir das 21h45 Omar Al-Awar, Omar Al-Awar, Dina Bahjat, Sahar Al-Zogh em “Contos do Mediterrâneo” Tornar-se-á tangível entre o sonho de um encontro musical entre jovens músicos italianos extraordinários e os artistas de Marie Nostrum, o Teatro da Diversidade. Estas múltiplas identidades que fazem parte da história e tradições das cidades e dos lugares maravilhosos do Parque Arqueológico Morgantina e da Villa Romana del Casale se renovam graças ao festival. E assim, dia 25 de julho, às 21h, concerto de Mario Venuti, em Mazzarino, Piazza Vittorio Veneto. O cantor e compositor siciliano animará a Arena Mazzarino com seus sucessos, novas produções, sonoridades mundiais e seu amor pelas raízes culturais de cada povo.

o 26 de julhoàs 21h00, é a vez de Aidun onde será apresentado o maravilhoso espectáculo de dança “Sons e Danças do Mediterrâneo” pela companhia Fabula Saltica de Rovigo na Praça Filippo Cordova enquanto em Pietraperzia, Runze no dia 27 de Julho às 21h00, Filipe Harari, irá conduza-nos com canções famosas e quase mágicas em “América, a terra dos sonhos”. 27 de julho, às 21h00, sobe ao palco a companhia Fabula Saltica de Rovigo, com o espectáculo de dança “Balladas”, na Piazza Cattedrale da Piazza Armerina. o 28 de julho O festival termina com um poderoso momento de celebração e engajamento para todos. Na verdade, às 21h30, na Piazza Giovanni Falcone e Borsellino na Piazza Armerina, subirá ao Estágio de Gaia, produzido por Georgia Le Faro Eventi. Assim, termina em grande com a querida cantora e compositora que, com seu estilo único e inconfundível, conquistou o coração de milhões de jovens (X Factor, Amici, Festival de Sanremo, e ainda sucesso nacional e colaboração internacional com Sean Paulo). Para o artista ítalo-brasileiro os sonhos não têm fronteiras geográficas. Espera-se que milhares de fãs venham de toda a Itália. Depois do lançamento de “Dea Sapphica” e da colaboração com Tony Effe para o single “Sesso e Samba” – que dominou as paradas e conquistou o público.