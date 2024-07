ClioMakeUp e seu marido Claudio se separaram: este é o anúncio

Os rumores já circulam há algumas semanas, mas agora é oficial: ClioMakeUp e seu marido, Claudio Eles se separaram! A criadora anunciou a separação por meio de seus stories, convocando a comunidade a ler Eu reportei Destaque em seu blog. Aqui estão suas palavras sobre o assunto.

Inicialmente, neste memorando conjunto, ClioMakeUp escreveu: “No espírito de partilha que sempre caracterizou o nosso tempo juntos, é com pesar que anunciamos a nossa separação.” Num segundo momento, silenciou os rumores dos últimos dias, dizendo: “Depois de termos a honra de falar de nós mesmos primeiro como casal, depois como família, hoje temos o peso de nos expor num momento de grande fraqueza, também extinguir as fofocas ofensivas de alguns, mas sobretudo acalmar o real descontentamento de outros.

Concluindo, ClioMakeUp confirmou como continuará a relação de trabalho entre ela e o marido: