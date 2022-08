O quinto episódio da série La Dama Velata: Previews

La Dama Velata Prévia do Episódio 5

A senhora veladaprogresso O quinto episódio do reboot: de volta de domingo, 31 de julho de 2022 Prime Time on Ray 1 Fiction dirigido por Carmem Elia. Estamos na penúltima data. A história gira em torno de Clara (Miriam Lyon), uma jovem forçada a um casamento arranjado por seu pai no final do século XIX. Ela não se afogou no rio como todos pensavam e voltou para garantir que todos tivessem o que mereciam. Esta série é Rai Fiction, Lux Vide e Telecinco Cinema. Realizado em colaboração com a Trentino Film Commission. A senhora velada Produzido por Matilde e Luca Bernabe. Novamente com os dois primeiros episódios no Al Rai Channel 1 em 31 de julho de 2022. Abaixo O enredo e as prévias do quinto episódio de A senhora velada Foi transmitido no domingo, 28 de agosto de 2022, em uma repetição a partir de aproximadamente 21h25 no Rai 1.

A Dama Velada Episódio 9 Conspiração

No primeiro episódio desta noite intitulado “semente da loucuraClara (Miriam Leon) tem um medo profundo: esta Jedo Lino Guialelli está envolvido em um assassinato Ludovico (Félix Gomes). No entanto, depois de ver a reação do marido à morte, ela descartou todas as dúvidas. Eu senti os protestos dos camponeses, mas Mateus Jaime Olías não tem como falar com ele Clara. Também há problemas na fábrica de seda. Jedo Tem que solicitar outro empréstimo de Baronesa (Joana Costa). Ela está pedindo uma garantia desta vez. Clara Ela ficou cada vez mais isolada e começou a ter alucinações.

The Veiled Lady Episódio 10 Conspiração

Leia após o anúncio

Saiba mais novidades da série The Veiled Lady!

No segundo episódio desta noite intitulado “mensagem de adeusSiga os termos dele Clara Ela foi internada em uma clínica para doentes mentais. Ela percebe que foi vítima de envenenamento luteano. Suas suspeitas não recaem apenas em traidores Adelaide (Lucrezia Lante della Rover) e Cornélio (Andrea Bosca) mas também sobre Guido. Então ele decidiu tentar escapar. tente chegar Mateus em São Leonardo. Fui perseguido e assustado pelo chicote. Eu caí no subconsciente Adige. Quando Clara Ela nunca mais foi encontrada, mas um de seus sapatos apareceu novamente, todos acreditavam que ela havia cometido suicídio.

episódios de La Dama Velata, programação

lá temporada 1 de A senhora velada Consiste em doze episódios. É transmitido ao longo de seis noites. Isso significa que cada loop consiste em dois loops. Programando os episódios Em uma resposta Está definido no domingo à noite no Rai 1, começando no domingo, 31 de julho de 2022, por seis noites consecutivas. A data de início do primeiro episódio da noite A senhora velada Por volta das 21h25.

La Dama Villata no fluxo, onde assistir a série de TV

A senhora velada No stream estão entre os títulos disponíveis no catálogo Ray Play. Na plataforma, os episódios já foram carregados e ficam visíveis mesmo após uma retransmissão, tendo estreado em 17 de março de 2015 na estreia absoluta.