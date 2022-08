Caravelas portuguesas regressam à Sicília: perigos para os humanos

A caravela portuguesa volta a ocupar os mares da Sicília, veja como agir se avistar e como distingui-la das águas-vivas

Nos dias de hoje, ao longo das costas italianas, vistas do chamado Caravela Portuguesa (Physalia physalis), uma espécie marinha particularmente perigosa para os nadadores.

O primeiro caso ocorreu nos últimos dias chiavaridentro Ligúria. Desde então, cada vez mais amostras foram identificadas na água, mesmo Sicília.

Mas será que a caravela portuguesa é mesmo nociva para os humanos? O que fazer em caso de visão?

A caravela portuguesa, as suas origens

A caravela portuguesa parece ter origemoceano Atlântico Ele estará presente em O mar Mediterrâneo Já em meados do século 19, quando os primeiros avistamentos foram documentados.

Portanto, não é “novo” para a nossa água, embora nunca tenha conseguido se espalhar devido à diferença de temperaturas entre os mares.

Como reconhecer uma caravela portuguesa

Semelhante a uma água-viva, a caravela portuguesa é na verdade uma SifonóforoÉ uma grande colônia de pólipos.

foi dotado de Saco flutuante cheio de gás e a o tamanho do seu “corpo” estão incluídos Entre 9 e 30 cm.

Suas cores podem variar entre azulO ElevouO marrom e a malva Mas, apesar de sua aparência bastante impressionante, É melhor ficar longe disso.

Caravela portuguesa, vestígios de ferrão

Sua mordida pode, de fato, causar fortes dores, espasmos musculares, desmaios, problemas respiratórios, vômitos e fortes dores de cabeça. Para provocar essas reações são Muitos tipos de toxinas (pelo menos 10 identificados) presentes nas sondas.

Felizmente, o encontro com uma caravela portuguesa Não é muitas vezes fatal. No entanto, as feridas que podem causar não cicatrizam rapidamente e às vezes podem deixar cicatrizes.

Caravela Portuguesa, como agir em caso de visão

Se uma caravela portuguesa for avistada, a sua presença deve ser comunicada rapidamente aoárea marinha protegida de eficiência ouesbra (Instituto Superior de Proteção e Pesquisa Ambiental) para o endereço de e-mail [email protected] com fotos e vídeos anexados.

Em suma, portanto, Não se preocupe mas máxima atenção Para evitar surpresas ruins.