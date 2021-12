Esta é a palavra vencedora para a guilhotina

De anel para anel Mattia se tornou uma presença familiar para os telespectadores da L’Eredità.. O episódio de Natal de Rai apresenta um grande presente para o herói: 70 mil euros. Aqui está o prêmio em dinheiro que Mattia ganhou esta noite no show de Flavio Encina. O competidor passou pelas diferentes etapas do show, o competidor foi capaz de eliminar todos os competidores e sentar na cadeira e Coloque seus fones de ouvido para enfrentar a final.

Desse modo, Mattia, um escritor de arte nascido em Pordenone, mas agora do Piemonte adotado, continua segurando firmemente na cabeça a coroa do campeão da competição Rai 1, poderia ser o herdeiro do super-herói de Canoletta. chegou em guilhotina Mattia encontrou a palavra conectando os dois restantes e a vitória que colocou no bolso. outro. E a palavra de que ele tirou o butim é: Milhão.

Legado, Mattia como Canolita?

No ano passado, no mesmo período (23 de dezembro para ser exato), Massimo Canoletta se despediu do show, que o viu como o herói de 51 episódios e 33 rebatidas na guilhotina. Com um prêmio de 280.000 euros, o competidor retirou-se para retornar a Lecce para seus entes queridos: «Agora vou finalmente fazer o berço» Ele mexeu com todos, inclusive Flavio Insinna. Agora Mattia, com sua camisa perene e seus óculos que lhe dão aquele ar intelectual que as mães tanto amam em casa, parece pronto para pegar a varinha que Canolita deixou.

