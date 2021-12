Alberto Matano, o anúncio que ninguém esperava: “Realmente fazemos”

O bom Alberto Matano teve uma ideia estranha neste estúdio viva a Vida: É isso que é.

Primeiro, um busto muito perigoso de Tg1, depois um líder brilhante e irresistível, e agora um cantor inesperado? Esta pode ser a terceira vida de Alberto Matano, o jornalista de mil virtudes de 50 anos. E para anunciá-lo em sua famosa página no Instagram.

A ideia maluca de Alberto Matano

“Também estamos prontos para estabelecer um recorde …”, escreveu Alberto Matano na última postagem em seu popular perfil no Instagram. “O que você me diz? Sanremo?” Até o condutor de viva a Vida. Com quem você está falando? Pode-se deduzir da foto e das placas que acompanham a mensagem: Tweet incorporar e hahahaha. Dois amigos posso, portanto, fazer três desse tipo.

E Salvo Sottile já marcou presença com uma citação fictícia no comentário abaixo do post de Matano: “A noite toda 🔥. ”A resposta de Roberta Morris foi mais do que entusiasmada:“ 😂😂😂😂 voloooooooo✈️ ”. Mas Anna Pettinelli se apresentou ao debate e avisou:“ Tenho algo a dizer … ”Com Matano respondendo:“ Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha ! !! 😂😂😂 “.

Uma coisa é certa: Alberto Matano hoje é um dos pioneiros da rádio pública, que resolveu focar nele também como rosto de toda a empresa Rai. Não é apenas o extremo profissionalismo que o próprio Alberto testemunha todas as tardes com a sua presença nos estúdios da Via Teulada, mas também a capacidade de posar para as câmaras para encontrar uma ligação forte com o público, bem como para gerir questões muito heterogéneas , o que o torna um rosto muito popular da televisão pública. Daqui até Sanremo pode ser um pequeno passo …