Ladies ‘Paradise 6, 24 de dezembro de 2021: Episódio

Prévia do paraíso feminino, 6 24 de dezembro de 2021

Paraíso Feminino 6 Em 24 de dezembro de 2021 É transmitido na Rai 1 na primeira visão às 15:55. O que acontece lá Véspera de natal no paraíso? Para descobrir todos os detalhes, sintonize no canal Rai 1 às 3:55 da tarde ou ao vivo no RaiPlay. lá Magia de natal espalha na loja. Será que os desejos pendurados na árvore no meio da feira se concretizarão este ano? O Natal pode aliviar as tensões que surgiram nos últimos meses?

Aqui estão as prévias Paraíso Feminino 6 A partir de 24 de dezembro de 2021!

Ladies ‘Paradise 6 – Episódio 75 Conspiração

Ludovica e Marcelo Eles agora vivem juntos. Seu amor se solidifica com o tempo, mas não é isento de traumas pela consciência de pertencer a mundos diferentes acima de tudo. O casal não esperava um convite de Adelaide para o Natal. É claro que a condessa sofre – mais do que parece – a solidão na Villa Guarnieri.

Dora Sempre foi uma das flores mais românticas. Ela estava esperando por seu competidor há anos. Até agora, ele recebeu apenas decepções. O Natal também é uma época mágica do ano para ela. Finalmente, de fato, ele conseguiu perfurar um coração Nino. Zakka é um seminarista que está passando por um período de crise e avalia se é oportuno abandonar esse caminho.

Salvatore tente recuperar eu surpreendê-la. Dê à pequena Irene um porco costurado Agnes. Esse presente poderia fazer um coração empíreo derreter um pouco?

Vittorio Ele abraça sua amada neta novamente Serena. Em geral, a magia do Natal se espalha por todo o céu. Gloria Ela é convidada para jantar na casa das meninas e não se detém. Na casa ao lado, na família Amato, está tudo pronto: ele também participa do banquete. Armando.

Ezio faz uma proposta de casamento de Veronica: Você quer honrá-lo tornando-se sua esposa?