TAP Air Portugal lança a primeira edição do Onboard Film Festival: Altitude Film Festival

Um prémio que procura reconhecer a excelência artística e narrativa, mas também pretende proporcionar aos cineastas a oportunidade de explorar novos horizontes e de se inspirarem em novas experiências pelo mundo.

TAP PortugalAl lança a primeira edição do Festival de Cinema a Bordo: Altitude Film Festival. É o primeiro case dedicado a curtas-metragens, documentários e ficção, cujos eventos decorrem a bordo de aeronaves de longo curso, com o objetivo de celebrar o mundo do cinema e proporcionar experiências únicas aos viajantes, ao mesmo tempo que promove o país, a sua cultura e tradições . .

Existem duas categorias nas quais poderão competir compositores de cinema de todo o mundo – Documentário e curta-metragem – Têm então a oportunidade de ver os seus filmes exibidos e avaliados num dos maiores cinemas de Portugal: o sistema de entretenimento de bordo para voos de longo curso. TAP Portugal. Podem concorrer ao prémio filmes que tenham como foco a cultura portuguesa e/ou parte do filme que deva ser filmado em território português.

A TAP nomeará um júri composto por personalidades ligadas ao mundo do cinema para cada categoria que será responsável pela exibição e seleção dos dez filmes finais. Esses filmes serão os próximos Disponível no sistema de entretenimento de bordo da TAP até outubro de 2024Para que os passageiros possam assistir e participar na escolha dos vencedores, através de uma sondagem de opinião na plataforma de entretenimento.

As inscrições para o festival estão abertas até 30 de junho, enquanto os vencedores serão revelados durante esse período A cerimónia de entrega do prémio terá lugar no dia 5 de novembro de 2024, Dia Mundial do Cinema, em Lisboa.

Os vencedores serão escolhidos em duas seleções separadas: 40% da pontuação final será determinada pelo júri oficial do festival, composto por especialistas da indústria cinematográfica, enquanto 60% da pontuação final será determinada pelos votos dos passageiros que voaram em aviões da TAP equipados com sistema de entretenimento de bordo.

Os filmes vencedores do grande prémio de Melhor Filme Narrativo e Melhor Filme Documentário serão premiados com um voucher no valor de 3.000€ cada para viagens na TAP Airlines. Na verdade, o prémio visa não só reconhecer a excelência artística e narrativa dos filmes vencedores, mas também proporcionar aos cineastas a oportunidade de explorar novos horizontes e de se inspirarem em novas experiências em todo o mundo.