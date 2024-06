Por dentro do casamento de Diletta Liotta e Loris Karius: fotos e vídeos sociais postados pelos convidados

No casamento entre Diletta Liotta e Loris Kariusque foi comemorado na ilha de Vulcano, teve muitos convidados VIP: de Michel Hunziker a Chiara Ferragnide Elodie para Elizabeth Canales, de Álvaro Morata Com sua esposa Alice Campello para Cláudio Marchísio com sua esposa Roberta. Principalmente para os convidados famosos, podemos dar uma espiada (extra) no casamento entre o radialista Dzan e o goleiro alemão do Newcastle United. Por exemplo, Ferragni (que disse “sim” ao ex-marido Fedez na Sicília em 1º de setembro de 2018) publicou nos Stories – além de diversas fotos a imortalizando no vestido água-marinha escolhido para a cerimônia – uma foto em que ela aparece A noiva radiante a abraçou (mais alto).

Elisabetta CanalesPor sua vez, publicou um post contendo várias fotos: ele aparece em uma delas A noiva a abraçounoutro Ela abraça o namorado, Jorge Cembino. Depois, há também alguns vídeos que contam a história do momento do “sim”. Um aparece O papel principal é Lilo, a raposa de Diletta: Foi o cachorro quem “trouxe” as alianças para os noivos, dentro de uma sacola amarrada na coleira.

também Michelle Hunziker dedicou uma coleção de fotos e vídeos ao casamento. O que nos conta muitos detalhes sobre a cerimônia. Incluindo os noivos dançando à beira da piscina durante a festa pós-casamento que culminou com um desfile fogos de artifício. “O amor move tudo e tudo pode… Obrigada Diletta e Loris por essa magia”, escreveu Michelle em apoio ao grupo social em que também nos presenteou com uma foto de Beijo entre cônjuges.

Elena BaroloDepois postou diversas fotos, inclusive uma em que aparecia Camarada Alessandro Martorana E com os noivos. A postagem vem acompanhada da inscrição “Até o fim dos tempos”.