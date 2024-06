Um verão de diversão no Algarve

Mais de 200 eventos vão decorrer no Algarve este mês, entre os quais o Festival da Sardinha, a Feira Fatasil e o Regresso dos Tempos Medievais.

Um dos grandes eventos da região terá lugar em Castro Marim, com as Jornadas Medievais, de 24 a 28 de Agosto, que darão vida à vila algarvia com mostras de artesanato, representações teatrais e musicais e banquetes, enquanto os convidados fazem uma viagem por a idade média.

Este mês marca também o regresso da Feira Medieval de Silves, de 10 a 20 de agosto, com 11 dias de animação histórica na antiga capital do Reino do Algarve. Uma Viagem no Tempo convida você a viajar no tempo através de torneios, shows no castelo, entretenimento de viagem, tabernas medievais e muito mais.

O Festival da Sardinha, o maior evento gastronómico de verão do Algarve, regressa para animar a zona ribeirinha de Portimão de 3 a 7 de agosto. Ao longo dos cinco dias de festival, a sardinha assada a pingar no pão volta a ser a estrela do espetáculo, mas aqui há muito mais para desfrutar com animação de rua, música ao vivo e estrelas da música a subir ao palco.

A Fatacil regressa a Lagoa, um evento que reúne feiras, artesanato vivo, agricultura, espetáculos equestres, gastronomia regional, animação de rua e concertos. De 19 a 28 de agosto, os visitantes poderão assistir a apresentações de grandes nomes como Expensive Soul (19), Gipsy Kings de Diego Baliardo (20), João Pedro Paes (21), Profjam (22) e Quem Barreros (23). Plutônio (24), Bárbara Bandeira (25), Resistência (26), Fernando Daniel (27), Toni Carrera (28).

Este mês em Tavira também haverá grande música ao vivo: o passeio do Palácio da Galeria é um dos palcos principais do evento, onde será possível assistir aos concertos The Gift (3 de agosto) do compositor, cantor e músico algarvio . Produtor Diogo Pisarra (11) e Dino Di Santiago (17).

Para além destes eventos principais, há muitos outros grandes eventos que decorrem em todo o Algarve durante o mês de Agosto. Saiba mais sobre o que está acontecendo Visite aqui.