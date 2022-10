Tu Si Que Vales 1º de outubro, transmissão ao vivo, shows, convidados, votos, júri

O terceiro episódio do horário nobre do entretenimento noturno de sábado do Canale 5. Os juízes estão à disposição para avaliar todas as performances.

Sábado, 1 de outubro, início da noite Canal 5o terceiro episódio de Dois CQ Vales 2022. Conectar Belen Rodríguez com Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, and Júlia está estável.

árbitros Maria De Filippi, Jerry Scotty, Rudy Zurbi e Teo Mamukari Eles estão dispostos a avaliar e comentar todas as ofertas concorrentes. No papel da popular atriz Juiz Sabrina Ferreira.

Tu Si Que Vales, 1 de outubro, 3º episódio transmitido ao vivo

Na transmissão ao vivo do sábado, 1º de outubro, Belén Rodriguez, após a saudação habitual, inicia as apresentações do terceiro episódio.

Eles são os primeiros a realizar Rapazes. Os dois rapazes, um português e um inglês, sugerem um série de acrobacias O que está se tornando cada vez mais complexo nas notas arrepio E a Mahmoud e Blanco. em mim o último Um deles permanece em pé enquanto o outro fica em pé com apenas uma mão na cabeça do parceiro. Em seguida, ele permanece suspenso na posição horizontal, enquanto o outro sobe a escada até o teto do escritório. Eles ganharam quatro sim e 100%. Graças aos juízes Eles vão direto para a final.

Amigos chegam Simão e Laurel. Eles estão muito apaixonados e vão se casar no dia 3 de junho, após 12 anos de relacionamento. Ela tem 30 anos e trabalha em uma loja de doces. Em vez disso, ele vem de Roma e é fã de Sabrina Ferilli. Eles têm uma paixão pelas danças latino-americanas e também participaram de algumas competições em nível nacional. Eles sugerem Merengue. Mesmo para quatro deles sim e 84%.

Davi e Andreia Eles são amigos e propõem uma competição esportiva. Eles têm que subir nas molas e depois de uma cambalhota eles devem ser capazes de fazer a cesta. Quatro sim e 75% concordam.

David Siaka Em vez disso, ele tem 35 anos, é de Marsala e está procurando uma alma gêmea. Ele fez muitas profissões, como construção e jardineiro. Ele veio cantar. Escolha como música a melhor coisa por Eros Ramazotti. O jovem se junta Escuderia Scotty.

Tu Si Que Vales, as outras séries do terceiro episódio

australiano Eddie Williams, Com quase dois metros, ele levanta 170 kg de bolas. Surpreendentemente, ele então começa a cantar. Ele tem uma voz quente e poderosa. Os jurados elogiam o fato de que, tendo perdido o fôlego no levantamento de peso, ele conseguiu ser impecável no canto. Ele recebe quatro sim e 77%.

Antonio Martinez Em vez disso, ele tem 24 anos, mentalmente competente e sugere um viagem no tempo. Gerry Scotti tem que pegar uma carta de pôquer e escolher o sete de espadas. Maria escolhe a data 14 de maio de 1993 às 9h35.

O menino havia gravado anteriormente um vídeo no qual dizia ter certeza de que Scotty teria escolhido aquela carta. Acertou também no relógio a hora mencionada por Maria de Filippi. Os jurados ficam surpresos. Além dos quatro, também foram obtidos 86%.

Elizaveta Krutikova Vem da Ucrânia e se apresenta com octógono Amarrado com duas cordas, ele sugere diferentes exercícios. Como a trilha sonora escolhida por ele água ensaboada do estádio. Quatro sim e 96%.

Vittorio Franchini Em vez disso, ela vem de trás com seus longos cabelos castanhos. Quando ele se vira, ele lê solilóquio Baseado no filme o corvo (1994) Repita também a maquiagem do protagonista Brandon Lee. Surpreendentemente, ele então começa a dançar as músicas Ai se tu pego. Apenas 2 sim e apenas 9% da audiência.

Lá vem também Equipe Deam Italia Taekwondo O que sugere inúmeros exercícios relacionados às suas artes marciais. Gestos precisos em uma performance impressionante.

Vichy Zagara Ele é um professor Zumba. Ele também envolve os juízes, com exceção de Scotty, em uma de suas aulas. Quatro sim e 78%.

Cientistas de Fuga e Outros Heróis

Henrique e Klaus Eles são em vez disso Dois cientistas de fuga estão prontos para desafiar o fogo. Eles devem ser capazes de sair de dois únicos baús vermelhos cheios de explosivos. O resto do lado de fora é uma mão. Em seguida, as mãos de cada um deles são amarradas com algemas.

Para tornar o número mais complexo Caixas são suspensas no ar e incendiadas. Eles têm 90 segundos apenas para poder se libertar Usando apenas um grampo de cabelo. Quando chega a hora certa, eles desaparecem magicamente dos baús e se encontram no estúdio. Quatro sim e 89%.

Rocco Brancato Ele tem 56 anos e trabalha em uma fazenda. é um Gosta de rimas E leia um pouco do que ele escreveu. Tudo exclusivamente de memória. Após alguns segundos pensamentos, Jerry Scotty decidiu que Nós o recebemos no estábulo.

rosto de fita Enquanto isso não pode falar Porque tem fita adesiva na boca. Vem com duas luvas que se transformam em dois objetos inanimados. Eles fazem dueto juntos Canção romântica com voz masculina e feminina. Ele então segue uma história em quadrinhos em que ele sozinho simula a dança de um casal. Os jurados consideram o número divertido, mas elegante ao mesmo tempo. Quatro sim e 55% da audiência.

Michael Guthrie Explica aos espectadores Trincagem de artes marciais. Este major consiste em acrobacias e artes marciais. Ele também realiza muitas cambalhotas enquanto segura uma tocha. quatro sim e

Cláudia e Alice São duas meninas mostrando um Um tipo de boxe diferente do habitual. Esta é a luta de travesseiros, que se tornou popular em todo o mundo. Quatro sim e apenas 26% da audiência.

Tu Si que Vales 1 de outubro, últimas ofertas

Danilo Anteri Ele tem 57 anos de Roma. Ele é bombeiro e adora contar piadas. Ele sugere três coisas diferentes, para divertir o público. Os jurados adoraram, mas só conseguiram 55% do público.

Neste episódio também Sabrina Ferrelli propor a ele Um número ridículo de magia.

o coro picino pop Eles criaram uma mixagem original que canta algumas músicas de Gianni Morandi usando a música como base Bohemian Rhapsody. EU Havia um menino como eu, a chuva está caindo, de joelhos ao seu lado, deixe sua mãe mandar você pegar leite. Quatro sim e 90%.

o quíntuplo tempo . sugestão Número de acrobacias com aros Mas eles cometem alguns erros. Um deles em particular os faz cair várias vezes. Isso pune seu desempenho e os juízes são roubados. Do público, eles obtêm 76%, graças aos quais puderam passar por mais duas bênçãos.

Cantão de Tiziana Em vez disso, ele nos diz que sonhou com uma nave espacial e estava em contato com extraterrestres.

Senhor Venetiru Ele toca piano remotamente usando muitos Fios de linha amarrados aos dedos. Quatro sim e 84%.