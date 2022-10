Torre do Amanhã 4 de outubro de 2022 – Barba Negra

Seu horóscopo para amanhã, 4 de outubro de 2022: Aqui está o que esperar Passaro preto E como as posições e movimentos dos corpos celestes em relação à Terra afetam todos os signos.

Seu horóscopo para amanhã 3 de outubro

Áries. 21/3 – 20/4

À tarde, com a Lua na direção de Júpiter, você identificará as estratégias mais úteis para resolver algumas das questões que não foram resolvidas até agora. No seu trabalho, tudo vai correr bem. Você vai se sentir relaxado, cheio de energia e criatividade.

boi. 21/4 – 20/5

O namoro casual pode ser importante para sua carreira. Tenha cuidado para não perder oportunidades que serão excelentes. Uma oportunidade inesperada para um bom negócio é possível. Antes de entrar, pese todos os prós e contras.

gêmeos. 21/5 – 21/6

É hora de olhar ao redor e começar, com a aliança de Saturno, a fazer uma boa escolha entre as pessoas que até agora são consideradas amigas. Não há necessidade de duvidar do amor do seu parceiro, só porque ele está focado em sua carreira agora.

Câncer. 22/6 – 22/7

Você vai querer se libertar dos laços familiares usuais, mas não será fácil ignorar os desafios nos nervos de um parente curioso. Para melhorar a compreensão com um amigo, seja honesto ao expressar opiniões e nunca force as coisas.

Leão. 23/7 – 23/8

Os parceiros de Marte e Júpiter o tornarão enérgico, dinâmico e, acima de tudo, pronto para desfrutar plenamente dos sucessos que você alcançou. Com o planeta Marte em forma de hexágono, ouse abrir seu coração sem hesitação para a pessoa que o capturou.

Bakr. 24/8 – 22/9

Você vai ganhar, por grande polêmica, a atenção de uma pessoa que à primeira vista tem uma ideia completamente diferente de você. Aproveite a oportunidade para trabalhar com um colega inteligente com quem você aprenderá muito.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

Graças a Saturno, se você quiser expandir seu círculo de amigos, você escolherá uma combinação de ambientes, pessoas e situações que serão mais adequadas para você. Para quem ama, ambiente tranquilo e harmonioso. Cada um aceitará os convites amorosos um do outro.

O escorpião. 23/10 – 22/11

Com a maldosa lua do meio-dia, você não estará disposto a fechar os olhos para as pequenas coisas que não funcionam para você. Em vez de lutar, relaxe! Não coloque apenas suas necessidades no centro do casal: aceite também os desejos do parceiro.

Sagitário. 23/11 – 21/12

Em seu negócio, você corre o risco de ser demitido por erros de avaliação ou descuido que você resolverá rapidamente e bem. Encontros que deixarão uma marca em você e farão você viver em uma atmosfera mágica difícil de esquecer.

Capricórnio. 22/12 – 20/1

Mercúrio está em trígono e à tarde você desenvolverá iniciativas interessantes. Não perca tempo e aproveite este momento favorável. Mercúrio e Urano farão com que você se concentre nos deveres, sem abrir mão da realização de um sonho.

Aquário. 21/1 – 19/2

Com Vênus como amigo e Saturno no signo, os projetos de casamento e a coabitação são favorecidos. Um grande desejo de formar laços que dêem serenidade e segurança. A Lua em Hexágono a Júpiter favorece encontros e comunicações mesmo com países distantes com excelentes resultados.

peixe. 20/2 – 20/3

Por causa do oposto de Marte, você trabalha com ênfase na precisão e no método, para parar a turbulência e manter um estado linear e eficiente. Como Mercúrio está em conflito com Virgem, cuidado com quaisquer contratempos irritantes.

