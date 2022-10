“Ele deixou Totti quando…”, revelando o passado de Elari, a verdade de uma vez por todas

Algumas acusações pesadas giram entre os rumores, mas Sean Broca negou os rumores sobre sua declaração sobre Elari Blassie, sua ex-namorada. Foi Fabrizio Corona quem trouxe a velha história. Aqui está o que aconteceu.

A notícia mais circulante da separação do ano não para, e esta última vez vem de uma troca de cartas entre Broca e Fabrizio Corona, que teria pedido ao primeiro para falar sobre a antiga história de amor com Elari Blasi, mas a negação já chegou. O canal que Brocchi usou para desmentir as revelações de Fabrizio Corona foi o Instagram e por meio de alguns stories ele quis especificar que nunca havia feito certas declarações que teriam sido atribuídas a ele.

Aqui estão as declarações contundentes que Broca poderia ter feito: “Ela era uma das muitas sem talento e sua carreira poderia ter terminado no boca a boca, como todas as outras. No final, eu o deixei quando ele “perdeu tudo” e depois de se estabelecer. Eu conheci e aceitei por 20 anos porque combinou com ela”.

Mas a negação veio imediatamente: “Você não disse essas coisas” E em sua história no Instagram, ele também acrescentou: “Nunca pensei, escrevi ou disse essas coisas.”. Mas de onde vêm essas falsas alegações então? Para torná-lo público, Fabrizio Corona estava em seu perfil do Instagram que, no entanto, foi desativado há alguns dias.

Mas quem é Sean Broca?

Sean Broca é um modelo veneziano que mantém um relacionamento há anos com Elari Blasi, um dos homens mais bonitos de Milão, e o relacionamento com a apresentadora de L’Isola dei Familia durou cerca de um ano.

A história deles terminou quando Elari conheceu Francesco Totti que, assim que a viu, montou um tribunal cruel que durou vários meses antes de decidir aceitá-la. Tudo o que aconteceu antes, sabíamos muito bem.

Em 11 de julho, o divórcio de um dos casais mais famosos dos últimos anos foi anunciado em dois comunicados de imprensa separados e as fofocas explodiram. A notícia oficial é que Francesco Totti está hoje em um relacionamento com Noemi Bocchi, que também entrou no olho da tempestade da mídia. Foi até atribuído à gravidez, que posteriormente foi negada.

Isto foi seguido pela busca pela suposta nova tocha Elarios tiros no mar, as notícias sobre sua filha Chanel e a suposta leitura com seu pai e depois chegar à conclusão deste furacão com uma entrevista oficial de Francesco Totti no Corriere della Sera onde Pupone fez algumas declarações não tão agradáveis ​​sobre sua ‘ex-mulher.

Por fim, entre as muitas celebridades que opinaram, havia também Fabrizio Corona que teria declarado que conhecia os séculos de ambos os protagonistas da história e que sempre foi um casal hipócrita.