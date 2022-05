Cegonha desembarca na UED

UeD, uma cegonha chega ao estúdio de Maria De Filippi: está grávida. Sua declaração deixa metade da Itália sem palavras. Aqui está quem o rosto familiar do show está pronto para ser mãe.

Amada protagonista de O trono de homens e mulheres jovens Disposto a aumentar a família. rei Ela está esperando seu primeiro filho. Aqui ela está se preparando para se tornar mãe, seu anúncio deixou todos sem palavras.

Uma criança no avião em UED

estudar Maria de Filippi Ele continua a reservar algumas surpresas incríveis. A esposa de Maurizio Costanzo Recebe senhoras, cavaleiros, meninos e meninas em seu estádio que se voltam para ela para se apaixonar e encontrar a outra metade da maçã.

Mas muitas vezes, o público pode ver na transmissão também casais de volta Que nasceu diretamente na sala de estar do Canale 5 sentimentos que reapareceram na transmissão para Atualizar seguidores, produção e hosta existência graças à qual seu sonho de se apaixonar pode se tornar realidade, às vezes com muitos familiares.

Falando nisso, chega Mais uma notícia feliz Para os fãs do talk show de Marianne: só ela, A conhecida face da radiodifusão, ela está grávida. Aqui está quem está se preparando para ser mãe pela primeira vez. Ninguém espera isso.

Quem é a protagonista da novela Homens e Mulheres Prontos para Ser Mãe

Membros homem e mulher Você vai se surpreender com esta notícia incrível: ela, um rosto conhecido na transmissão do Canale 5, está pronta para se tornar mãe: estamos falando de Larissa Papa.

A jovem, nascida em 1996, deu-se a conhecer pelos telespectadores pela sua participação em UE Alguns anos atrás, no papel de um pretendente Marco Cartasinha. Era 2017 e a linda loira de olhos esmeraldaEle encantou a todos com seu charme e inteligência.

Infelizmente ela não era a escolha anterior de Tronista, mas sua vida continuou assim mesmo. Larissa deu ao menino Itália No ano seguinte ao término de sua participação, um homem e mulher E em 2019 tornou-se Cofundador da Stephen Larsonque é uma empresa com a qual você lida Imóveis de luxo.

É movido a energia solar, bonito e inteligente Uma carreira no mercado imobiliário. Por vários anos foi combinado com Fabio Fani Para o qual, no entanto, não há muitas informações porque ele tem um perfil social especial.

Será o pai da criança que Larissa Ela está grávida em seu estômago, e ela vai nascer em alguns meses. A ex-casamenteira para homens e mulheres postou uma em seu perfil do Instagram foto Que você vê bonito, com A barriga está agora no diretório, Enquanto nas Maurícias.

Em uma fantasia ela é linda E Sua mão tocando suavemente seu estômago, expressa toda a ternura da futura mãe, cujo coração explode de alegria. Nesta foto, ela é tão lindamente vista, Larisa afirma que ganhou 7 kg, Por enquanto, mas ela também declara que se vê mais bonita do que antes.