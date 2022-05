“Por enquanto, estamos deixando qualquer negócio de lado.”

lá uma tarefa Do Milan ao Investcorp, o fundo do Bahrein que se interessou pelos rossoneri nas últimas semanas, é certamente um argumento que continuará prevalecendo no final da temporada da A. New Jersey Milanese, os torcedores acompanham atentamente o estado da empresa, com o fundo do qual estaria batendo nas portas da sede rossonera. O processo, com exceção de alguns tweets que desencadearam a cena, não foi tratado quase diretamente com palavras oficiais pela Investcorp, mas nas últimas horas foi o co-CEO que se revelou Rishi Kapoor .

Investcorp Milão, as negociações estão em andamento

Em entrevista ao gulfnews.com, Kapoor quis enfatizar aquela entrevista com o Milan e Tudo menos um negócio fechado: “Não é possível comentar neste momento. Mas a verdade é que a Investcorp não teve exposição direta a franquias esportivas em nenhum lugar. O que temos é um investimento na United States Talent Agency, que além de artistas e performers representa e trabalha de perto com personalidades do esporte.“.

Investcorp: Milão? vamos deixar de lado

Mas o que nos faz pensar são as declarações que Cooper fez sobre o negócio, que novamente deixou muitas questões não resolvidas: “Por meio da United Talent Agency, temos uma forte apreciação e compreensão de como a empresa opera nos Estados Unidos. Os esportes são um componente essencial do mercado de entretenimento atual. Deixamos de lado quaisquer negociações com th por enquanto MilãoSe é verdade que a Investcorp nunca investiu no mundo do futebol, também é certo que o fundo do Bahrein não tem alternativas ao Milan. Uma vitória rossonera pode persuadir os bahrainianos a entrar em um mundo totalmente novo que ainda não foi explorado. e conhecido.