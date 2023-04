Maria De Filippi, duas palavras para Sabrina Ferelli: Então mudou tudo

Um raio de serenidade para Maria Devilipi. E sabrina ferrelli, que é um amigo muito próximo da Mediaset Queen, como sempre, coloca uma mão sarcástica nisso. Nas últimas horas, ele exibiu um vídeo dos “bastidores” de uma apresentadora amigosE Você tem correio E homem e mulherpublicado no perfil de seu colaborador histórico e braço direito Rafaela Minoya. O autor retratou Maria brincando de quatro com o cachorrão interesseMinoya, sua amante. No entanto, De Filippi é de fato um membro da família, como evidenciado pela excepcional harmonia com o ‘mantra’ da produção.

Um recorte da intimidade cotidiana, um pouco de alegria depois de um mês de dor impossível de superar em tão pouco tempo. De fato, em 24 de fevereiro, de Felipe perdeu o marido Maurício Costanzo, cuja morte deixou um buraco no mundo do entretenimento italiano, mas acima de tudo, obviamente, em seu coração. Os fãs hoje comparam este vídeo hilário às imagens comoventes e comoventes de Rainha Maria Na igreja no dia do funeral de seu marido, cercada por seu filho e seus amigos mais próximos, incluindo Minoya e no banco imediatamente atrás dela, Ferelli.

Sabrina quem é Você merece isso Formou com Maria um casal cômico inusitado que se fortaleceu com o carinho do grupo, estava viajando pelo Japão quando Costanzo faleceu e não hesitou em voltar imediatamente para a Itália para ficar perto do amigo. Hoje ele comentou sobre o vídeo com Saki com sua inevitabilidade “Vamos sim…”no dialeto romeno de Sura à noite. Afinal, é a mesma simpatia que De Philippi apoiou nos momentos mais difíceis destas semanas, quando a apresentadora estava segundo rumores tão frustrada que pensou em desistir da tacada, pelo menos temporariamente.