Homens e mulheres, o estúdio fica rosa: a ex-tronista vira “mãe” solteira.

Um dos ex-Tronstas chamado D homem e mulher Ele deu boas notícias aos fãs. Ele deu as boas-vindas a um novo membro em sua vida

Hoje em dia, o protagonista indiscutível do programa de TV Maria De Filippi É sem dúvida Gemma Galgani Lute com o cavaleiro Maurício. Este último decidiu Para dar um passo para trás Atendendo a pedidos feitos pela Senhora de Turim.

Resumindo, depois de um mês conhecendo Gemma, ela manifestou o desejo de um simples beijo, que foi rejeitado e, por isso, há muitos participantes que são contra o homem. De acordo com a opinião dos fãs Ele está se aproveitando da popularidade dela.

Não é por acaso que a leva consigo a alguns eventos significativos para a sua atividade profissional. Tudo isso não fez nada além de desencorajá-la A ponto de derramar lágrimas.

Os espectadores ficam desapontados quando Gemma trouxe para casa outra decepção. Por outro lado, eles estão felizes Pelas ótimas notícias do ex-tronista. Vamos descobrir quem ele é.

homem e mulherLaço rosa para o querido ex-Tronista

Aqui estão algumas dicas que podem ajudá-lo a descobrir quem ele é de forma totalmente independente. Sim, ela foi sugerida como casamenteira do tronista Mattia Marcianoque ele escolheu Vitória Deganello. Então a equipe editorial me deu a oportunidade de sentar no trono ao meu lado Sarah Afi Fella. No final ele escolheu Giordano Mazzucci Meses depois eles seguiram caminhos diferentes.

Na verdade, durante sua gestão no trono foi revelado que ela havia feito um acordo com outro pretendente, mas depois as coisas mudaram porque ela se apaixonou. O tronista em questão é tudo menos Nilofar Adati. Ele voltou recentemente do Festival de Cinema de Veneza e nessas horas deu algumas novidades aos seus seguidores. Ela agora é uma “mãe” em tempo integral.. Um banho fresquinho para os torcedores, mas na realidade nada é o que parece.

Nilofar Adati trouxe o menino para casa

“Olá meus amigos, em homenagem à queda da minha mãe, ontem ela esqueceu de dizer meu nome! Eu sou Renata, para minhas conhecidas Renatena, para minhas amigas Tina e para minhas amigas próximas Titina, fiquem à vontade para me chamar do que quiserem. ”A frase citada na explicação do post Não deixa mais dúvidas.

Nilofar deu um lar para um cachorro muito fofo. Em pouco tempo, ela recebeu muitas curtidas e comentários positivos, um sinal claro de que a chegada do carinha fofo foi bem recebida.



