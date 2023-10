Antonella Clerici, sem palavras com o drama no carro: “De frente para o ônibus”

Um choque para a radialista Antonella Clerici. Ele foi salvo milagrosamente após um terrível acidente de carro, todos os detalhes.

Antonella Clerici é uma das mais famosas apresentadoras da música rai. A National Grid tem enfrentado grandes problemas ultimamente, com classificações muito voláteis e novos lançamentos que não parecem estar decolando. mas Antonella Clerici está sempre segura.

Com ele É sempre meio-dia, O público italiano mantém a simpatia, recebendo personalidades da TV e oferecendo uma série de excelentes ideias de receitas que podem ser replicadas em casa. Este não é o único programa que contará com a participação de Antonella na longa temporada televisiva, aliás a apresentadora em breve estará presente no horário nobre com… A Voz Sênior

Em momentos inesperados, a apresentadora preocupou todos os seus fãs porque se envolveu em um grave acidente de carro. O evento do qual Clerici emergiu vive quase milagrosamente, Embora isso claramente a incomodasse, assim como incomodava a todos que a seguiam.

Como todo motorista sabe bem Os acidentes muitas vezes são causados ​​por um certo azar, desatenção ou mesmo cansaço. Afecta tanto as pessoas comuns como as pessoas famosas, que muitas vezes ficam distraídas quando regressam a casa, cansadas das suas muitas obrigações. Mas vamos ver o que aconteceu com Antonella.

A história de Antonella para conscientizar todos

O acidente a que a emissora foi exposta, que a salvou com dificuldade apenas porque conseguiu responder rapidamente ao que estava acontecendo, ocorreu em Roma, Em Nomentana. A mulher, como faz todos os dias, saiu de casa para trabalhar e sentou-se ao volante.

Uma forma de fazer coisas comuns a todos, ou pelo menos a todos aqueles que se sentam ao volante todas as manhãs para ir trabalhar ou levar os filhos à escola. Justamente por ser um comportamento comum a muitas pessoas, Antonella quis contar o que aconteceu com ela, porém Conscientização para todos os carrosesse.

A dinâmica do que aconteceu

A história que a própria Antonella conta quando fala ao público é quase assustadora. A apresentadora evitou por pouco uma colisão frontal com um ônibus a caminho do estúdio. Ela percebeu que se tivesse mudado de rumo, o ônibus teria batido em sua cabeça.

Um acidente do qual Antonella talvez não tivesse saído com vida. Ela só foi salva graças aos seus reflexos, que lhe permitiram mudar de caminho. Mais tarde, a apresentadora teve que perguntar como ela poderia voltar aos trilhos.