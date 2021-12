Ladies ‘Paradise 6, 14 de dezembro de 2021: Episódio

Prévia do Ladies Paradise 6 de 14 de dezembro de 2021

episódio Paraíso Feminino 6 Em 14 de dezembro de 2021 ir no ar Rai 1 todo o mundo 15:55 Quando visto pela primeira vez. Também é visível no RaiPlay em transmissões ao vivo e sob demanda.

Aqui está uma prévia do Episódio 67 de Paraíso Feminino 6 14 de dezembro de 2021!

Ladies ‘Paradise 6 – Episódio 67 Conspiração

Stefania e Gemma Eles começaram com o pé errado. Para ser sincero, o jovem Colombo sempre foi fofo, mas Zanata tem uma personalidade dura. Gemma Ela imediatamente compete com sua meia-irmã por atenção Ezio e Veronica. Além disso, acredita-se que Stefania seja tratada como a “filha perfeita” enquanto é tratada como a garota por cima. Gemma Fiz um kit para uma filha Gloria, incluindo não contar a ela sobre o jantar no clube que Ezio organizou para comemorar os bons resultados de Palmieri. Por isso ela foi presa e passou a tratar melhor Stefania. O progresso positivo no relacionamento é um pré-requisito para encerrar sua “prisão domiciliar”.

Em paralelo com Stefania Um sentimento de proteção surge em relação à filha Veronica. Existe realmente uma conexão entre os dois? Stefania sabe porque Gemma Ela permaneceu separada na frente da nova cama. Foi comprado pelo Ezio, mas não está obtendo o efeito desejado.

Ludovica Ele conhece bem Guarnieri e tenta convencê-los vegano Não os antagonizando. Pranecia considera aconselhável aconselhar o designer a abandonar Pergunta Ravasi… sobre Guarnieri, Umberto Detecta intenções vegano para as férias de Natal. A filha de Aquiles está indo para a América.

Vittorio recomendo um Agnes para dizer a verdade um Salvatore para ele Giuseppe. Na esperança de que mãe e filho se reconciliem, crie as condições para deixá-los sozinhos: chamando Tina no jantar. Existe algo emergindo entre os dois?