Gigliola Cinquetti, vídeo inédito da cerimônia de premiação no Eurovision 1964

Como é do conhecimento de todos os fãs do Eurovision Song Contest, A competição de 1964 não está totalmente disponível.

Tem havido vários rumores sobre por que isso é possível, e estamos falando sobre a única versão que enfrentou essa situação em 1956.

No passado, pensava-se que a DR, a rádio nacional dinamarquesa que organizou a Eurovisão em 1964, Fitas perdidas em um incêndio; Também houve rumores que atribuíram a ausência à destruição voluntária provocada pelos protestos no palco contra os ditadores Franco (Espanha) e Salazar (Portugal).

Recentemente, porém, a primeira explicação oficial veio do DR: o concurso nunca foi registrado.

Esses resultados de especial do mesmo d Foi lançado online em 2019, que fala sobre o fato de não haver câmeras disponíveis em Tivoli Concert Hall Copenhagen.

Esta versão parece um pouco estranha comparada a muitas circunstâncias. Em primeiro lugar, só para a Itália é possível encontrar uma confirmação fácil da transmissão ao vivo às 21h55 do programa nacional (na época Rai1) com o comentário de Renato Tagliani e o anúncio do voto de Rosanna Fodetti. Tudo isso sem contar as transmissões para a Europa participante.

Além disso, sujeito à (conhecida) presença de material de áudio relativo a toda a competição, os clipes estão presentes. Não propriedade da França (INA, o Instituto Nacional de Audiovisuais, que possui arquivos enormes, permitiu Wiwiblogs Não está na posse), mas foi encontrado na Alemanha.

Grande parte dessa cobertura aparece em um vídeo bem equipado postado no YouTube pelo canal ESC Stuff:

Ainda ontem apareceu outra parte que nos permite expandir a discussão relacionada ao Eurovision 1964. É propriedade da YLE (Televisão Finlandesa), e foi postado por um usuário no site de notícias sociais e entretenimento Reddit.

Na seção aparece Gigliola Cinqueti Recebendo a Copa: É assim, a cerimônia de premiação que é conduzida pela Svend PedersenApresente-a no palco Lotte Waferquem conduziu a competição. O vídeo também mostra parte da aparência que a artista deu em “Não tenho idade”.

Esta foi a primeira vitória italiana, que permitiu organizar a edição de 1965 em Nápoles, que por sua vez conduziu a outro grande sucesso, “Boneca de cera, boneca de som” A partir de A França é cara, que venceu para o Luxemburgo.

A Itália foi representada por Bobby Solo com “Se você chorar, se você rirQue mais tarde se tornou uma das canções mais populares Roberto Satie, como é chamado no cartório.

26 anos se passarão antes da próxima vitória, com Tutu Cutugno em um “Juntos: 1992“Em Zagreb, em 1990. 57 passaram antes do terceiro, que veio em maio passado em Rotterdam com luz da lua e eles”cale a boca e bom“