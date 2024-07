Itália é humilhada pela segunda vez pela Macedónia: cenário desolador em Portugal

Mais humilhação para a Itália após a derrota para a Macedônia, que levou ao fracasso na classificação para a Copa do Mundo. O desempenho de Elmas e dos seus companheiros frente a Portugal suscita pesar nos Azzurri.

para’Itália Ela terá que ressurgir das cinzas dele, assim como a fênix. O novo caminho dos Azzurri começou frente à Turquia, um caminho em que jogadores e adeptos terão de se esforçar para olhar para o futuro, sem pensar no que aconteceu em Palermo com a dramática derrota em casa para a Macedónia que lhes custou o fracasso. Para se qualificar para Copa do Mundo. É difícil, até mesmo impossível, deixar de lado a decepção de um fracasso histórico em uma segunda Copa do Mundo, especialmente até dezembro, quando toda a Itália será espectadora do Catar 2022. E assim como a seleção azzurra de Mancini entrou em campo contra os turcos, O Porto chegou. Mais um duro golpe para a seleção nacional.

No Estádio do Dragão Portugal A Macedónia venceu a Macedónia por 2-0 graças a dois gols de Bruno Fernandes. Consequentemente, essas expectativas foram confirmadas com a classificação de Cristiano Ronaldo e seus companheiros para a próxima Copa do Mundo. Mas o que mais nos prejudicou foi o andamento da partida e seus números, que aumentaram o pesar de todos os jogadores de futebol italianos. A Macedónia do Norte em Portugal afirmou-se como equipa Qualquer coisa menos irresistível Ela faz questão de se defender de ataques, consciente de sua força e limites. Os portugueses não tiveram problemas em superar o adversário, que comparativamente ao jogo com a selecção nacional contou com Elmas, um dos jogadores com mais qualidade e experiência internacional.

Portugal superou o obstáculo macedónio através de uma criatividade eficaz Um terço menos do que a Itália fez. Foram 11 chutes, incluindo 3 no alvo, em comparação com os 32 chutes de Mancini, incluindo 5 no alvo. Apenas 7 escanteios do time santista, contra 16 do time de Roberto Mancini, que foi estéril no ataque e foi punido na recuperação do segundo chute a gol da Macedônia do Norte, assinado por Trajkovski. Falando em potencial ofensivo, os Giallorossi foram efetivamente nulos e sem efeito na última partida das eliminatórias para a Copa do Mundo contra os portugueses.

O estádio ítalo-espanhol do Europeu de 2024: onde será disputada a segunda partida da Azzurra

https://www.youtube.com/watch?v=4QymLPuM3Ic

Em 90 minutos, a Macedónia entrou na zona portuguesa apenas 5 vezes, 3 remates no total e 0 à baliza. A dimensão de uma equipa que parecia ser a vítima sacrificial também se confirmou no jogo contra a Itália, conseguindo, em vez disso, uma vitória histórica e inesperada cujo entusiasmo de pouco adiantou frente a Portugal.

Mais um insulto à selecção nacional, que ontem à noite confirmou que não bastava passar a eliminatória. Muito poderia e deveria ter sido feito, principalmente do meio-campo para cima, para frear o time que entrou em campo nessas eliminatórias com um plano claro, que era se defender e tentar explorar eventuais contra-ataques. Uma estratégia fácil de desarmar, principalmente quando se pode contar com qualidade técnica e maior experiência, com o mínimo esforço: Portugal provou isso, desferindo mais um golpe na nossa equipa representativa.