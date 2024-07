Uma nova cruzada Karina Casella. Desta vez, o ex-comentarista L Tarde 5 Criticar Ignorância dos influenciadores Com uma série de histórias em seu perfil do Instagram, não só isso, já que ele faz referência específica a uma estrela da mídia social que reclama… Lutando para participar de muitos eventosE começa a busca pela identidade na web.









“no que diz respeito aos A ignorância é uma questão importanteMas como podemos impedir a propagação destas pessoas que não têm ideia do que significa trabalhar, sacrificar-se, respeitar-se e respeitar os outros. A que ponto chegamos? “Graças aos seus muitos anos de sacrifício”, pergunta Karina Casella, e continua a fazer mais de uma acusação direta: “Pessoas que… Milhões de seguidores e nem falam italianoquem diz “Estou cansado Tenho que fazer outro evento”, “Coitada, leve-a para a cama de acampamento e escreva outro apóstrofo”.

Uma caneca em que Casella imita o dialeto da Campânia. Embora não tenhamos mencionado nenhum nome, circulam na internet hipóteses sobre quem foi o verdadeiro alvo deste discurso tão preciso, e estamos pensando… Givina ex.









Mas o ataque de Casella é mais geral. Em seu vídeo, ele se pergunta, como avôs e avós de todos os tempos e lugares: “Mas onde vamos parar?”









“Mas eu digo, mas se você tiver alguns minutos livres, Mas abra a porra de um livro“Experimente ler”, Casella diz a seus colegas e influenciadores: “Tentem fazer algo antes de mais nada por vocês mesmos, porque se vocês decidirem se comunicar com um grupo grande imediatamente, mas queremos falar pelo menos italiano? já estamos atingindo níveis ridículos e, para mim, chegamos ao fundo do poço com isso, com aquelas entrevistas de que tenho falado para vocês, com as do OnlyFan.”

Ele então continua com uma contemplação mais profunda e uma possível solução sobre como salvar o futuro da humanidade: “Eu como mãe estou muito preocupado E se há uma coisa que posso fazer, e sim, eu sei que tenho que fazer: tenho que ensinar certas coisas à minha filha. Talvez a chave seja precisamente: ensinar aos nossos filhos valores, princípios, respeito por si e pelos outros, e a importância dos estudos e da educação, que lhes permitirão tornar-se independentes não apenas economicamente. Sim, esta é a chave: Ficar perto dos nossos filhos para garantir que o mundo esteja cheio de pessoas que também têm algo mais na vida.