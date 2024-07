Festa do Banho 29 regressa a Lagos

Durante o evento, que terá lugar no dia 29 de agosto, não faltarão reconstituições de acontecimentos históricos, comidas e bebidas, desfiles tradicionais de fatos de banho e muita animação musical a partilhar entre a cidade (Cais da Solaria), incluindo apresentação de João Pedro Paes.

A tradição e o folclore dizem que as “pombas” do dia 29 de agosto espantam os demônios e valem vinte e nove pombas. Quer seja de tempos antigos e esteja ligado a rituais de fim de verão, ou seja derivado da herança árabe, este costume ainda existe hoje, assim como a celebração que se realiza em torno desta tradição.

No dia 29 de agosto, as celebrações começam pela manhã com uma recriação histórica realizada pelo Centro de Estudos de Lagos ao longo da Avenida dos Descobrimentos e da Praia da Batata. A partir das 19h, a festa acontece no Cais da Solaria, com aulas de Zumba, comidas, bebidas, animação e concerto de João Pedro Pais.

Esta data será também comemorada na Praia da Luz num evento organizado pelo Clube Recreativo e Cultural e Desportivo Luzense com o apoio do município. Aqui haverá música para todos os gostos, com três palcos na mesma noite: o Teatro Sunset no Miradouro da Fortaleza (DJ Grodd, The Brutones e DJ Toy), o Teatro Tradicional na Avenida dos Pescadores (Ricardo Glória, Humberto Silva, Claudio Rosario e DJ TobyOne) e Palco Praia (DJ Rythm, Dub Pistols Band, DJ China).