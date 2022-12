Adeus a Pelé, Neymar: “Ele deu voz aos pobres e aos negros.” Bolt: “Uma lenda.” Riva: “Todos viemos atrás dele e de Maradona”

O Arco de Wembley, o emblemático estádio do futebol, foi iluminado esta noite com as cores do Brasil, num último adeus ao jogador mais famoso da história do futebol. “Antes dele, o futebol era só um esporte: depois dele, virou uma arte”, é a mensagem de Neymar no dia 10 da Seleção de hoje.

A notícia da morte de Pelé – devido ao colapso dos órgãos internos devido a um tumor contra o qual lutava há mais de um ano – deu a volta ao mundo em apenas alguns minutos. Macron e Meloni prestam homenagem, mas sobretudo aos heróis de hoje e de ontem, ícones do esporte como Usain Bolt (“Descanse em paz, seu rei”) ou seus herdeiros como Kylian Mbappé: “O rei do futebol nos deixou, mas seu legado é para todo sempre”.

Recordam com admiração e carinho que foram orgulhosamente homenageados pelas mãos de Cristiano Ronaldo e Mourinho. Os 10 maiores jogadores de hoje simplesmente se curvam, Leo Messi, que só pode dizer “Descanse em paz”, posta uma foto mostrando seu abraço e depois o júbilo de Pelé contra a Itália, na final do México 70.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, homenageia o nome do futebol mundial: “Pelé é imortal: conosco para sempre”. O Ajax publicou uma foto de Pelé ao lado de Cruyff, o Milan uma foto do brasileiro com Giovanni Trapattoni, que o destacou em um amistoso entre Milan e Santos.

Do presidente da Fifa, Gabriel Gravina, à Associação Inglesa de Futebol (cuja seleção boicotou as três Copas do Mundo de Pelé em 66), o arco do futebol mundial é unânime, e qualquer um parece pequeno demais em comparação ao gigante. . E assim, além das palavras comoventes de Neymar, a homenagem mais contundente é a postada por seus filhos, ao lado de uma foto de seu pai na conta do Instagram em nome de Pelé: «Em sua jornada, Edson surpreendeu o mundo com sua genialidade nos esportes, parou a guerra, criou obras sociais pelo mundo e espalhou o que acreditava ser a cura para todos os nossos problemas: o amor.” Sua mensagem hoje se tornou um legado para as gerações futuras. Ame, ame e ame para sempre.”

anunciar a morte Filha de Kelly nas redes sociais, compartilhando uma foto que mostra as mãos do grande jogador de futebol em uma cama de hospital com seus entes queridos para um sunburst. “Tudo o que sabemos é graças a você”, escreveu Kelly sobre o Hospital Albert Einstein, onde seu pai ficou internado por algum tempo.

Como Pelé queria marcar contra os nazistas em ‘Escape to Victory’

Ronaldo: Que privilégio te seguir, meu amigo

“Único. Lindo. Artístico. Criativo. Perfeito. Sem igual. O maior de todos.” E assim Ronaldo no Instagram em um longo post nos lembra do craque brasileiro. «Que privilégio vir atrás de ti, meu amigo – acrescenta o avançado do Inter, do Real e da Seleção com quem conquistou um Mundial fantástico – o teu talento é uma escola que todos os jogadores devem frequentar. Seu legado transcende gerações. E é assim que você se mantém vivo. Hoje e sempre, vamos celebrar você. Obrigado Pelé. Descanse em paz”.

Parafuso: uma lenda

“Uma lenda do esporte. Descanse em paz, Rei Pelé.” Assim, o corredor Usain Bolt relembrou no Twitter a lenda do futebol, que faleceu hoje aos 82 anos, e postou uma foto com ele.

Obama: Ele entendeu o poder do esporte para unir as pessoas

“Pelé foi um dos maiores que já jogou este belo jogo. Ele é um dos atletas mais icônicos do mundo, ele entendeu o poder do esporte para unir as pessoas. Nossos pensamentos estão com sua família e todos que o amavam e admiravam. .” Isso foi afirmado em um tweet do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Pelé foi um dos maiores jogadores que já jogou este belo jogo. Como um dos atletas mais famosos do mundo, ele entendeu o poder do esporte para unir as pessoas. Nossos pensamentos estão com sua família e todos que o amavam e admiravam. pic.twitter.com/urGRDePaPv -Barack Obama (@BarackObama) 29 de dezembro de 2022

Macron: o jogo, o rei, a imortalidade

“logotipo. Le Roy. Imortalidade. Oi Jojo. Oh meu Deus. Para sempre.” E algumas palavras no Twitter em francês e português, o presidente francês Emmanuel Macron comentou a morte do herói brasileiro.

Condolências Calcio Napoli

“Aurelio De Laurentiis e todos os membros do Napoli FC expressam suas condolências e profunda tristeza pela morte da lenda do futebol mundial, Pelé. Adeus, Rey »: é o que lemos na conta do Twitter do Napoli Football em memória ao grande campeão carioca falecido na noite

Homenagem ao Barcelona

O Barcelona expressa sua tristeza ao saber da morte de “Rey” Pelé, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Ele fez do futebol o melhor que já existiu. Que ele descanse em paz. pic.twitter.com/r8TQbVyN28 – FC Barcelona (FCBarcelona) 29 de dezembro de 2022

Altobelli: Ninguém como ele e Diego Maradona

“Infelizmente, a notícia chegou e desta vez é uma grande parte do futebol, senão do futebol. Ele e Maradona trouxeram prestígio às suas seleções e levaram o espetáculo do futebol ao mundo inteiro: eles são o espetáculo. Ninguém será como Pelé como Diego. Eles são futebol.” Ninguém nunca o amou, como eles. Ele é inacessível. Agora descanse em paz juntos.” Assim em Agi Alessandro Altobelli, Campeão do Mundo de Espanha ’82.

*** Especial Pelé, gênio do futebol

Lula: Levando o nome do Brasil ao topo

“Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país ao mesmo padrão que ele. Por mais diferente que fosse a língua portuguesa, estrangeiros dos quatro cantos do planeta logo encontraram uma forma de pronunciar a palavra mágica: ‘Pele'”. Assim , o presidente eleito do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva declarou Pelé no Twitter.

Quando Pelé relembrou seu rival e amigo Maradona: “Ele disse que era o melhor, foi o que eu respondi”

Altafini: o maior de todos, nunca competimos

«O maior jogador de todos os tempos, desde que o futebol existe. Pelé era futebol »: Jose Altafini, nos microfones Sky Sports, lembra O’Rei. “Ele estreou comigo, tinha 17 anos e eu 19, a Argentina venceu por 2 a 0 com um gol dele e outro dele – em suas palavras – não nos víamos, mas éramos amigos, havia sem rivalidade. Deveríamos ter nos encontrado no ano passado, mas isso não aconteceu.” Não foi possível porque ele estava doente.” Altafini compara a morte de Pelé com a morte de grandes nomes do esporte “Garrincha, Senna e Bryant”. dia triste para o futebol.” E acrescenta sobre Pelé, o jogador de futebol: “Ele era o pé direito, e o pé esquerdo, pulava com a cabeça e tinha velocidade. Eu o vi fazer coisas que ninguém mais pode entender.”

Vasco Rossi: Adeus, Raio, lenda imortal

Adeus Ray, uma lenda imortal. Esta noite me deparei com sua citação que é um espelho de um verdadeiro herói… “O sucesso não é por acaso. É trabalho duro, perseverança, aprendizado, estudo, sacrifício e acima de tudo, amar o que você está fazendo ou aprendendo a fazer.” Pelé”. É assim que Vasco Rossi recorda o herói no Facebook.