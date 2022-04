A reação de Nunzio é de uma história em quadrinhos

Enquanto todos aguardamos a quarta noite do show de talentos de Maria De Filippi, marcado para 9 de abril de 2022, esta tarde amigos Exibido ontem, LDA se tornou protagonista em certo momento de pânico para alguns de seus colegas de escola. O evento em questão foi realizado no quarto onde o filho de Gigi D’Alessio dorme com Nunzio, Albe e Luigi Strangis, que também são candidatos a vencer esta versão do show. LDA finge ser sonâmbulo, vibrando para a esquerda e para a direita na cama, em ritmos bruscos, enquanto dorme inquieto. Vendo os movimentos curiosos do menino, que faz suas brincadeiras com os colegas, os colegas de quarto Nunzio, Albee e Luigi têm reações diferentes. Luigi está incrível, Albee está gravando um vídeo no momento através de um smartphone e Nunzio Stancampiano está muito assustado.

Aterrorizado, com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula de medo, parece que o bailarino perde toda a coragem que tanto o caracteriza quando se apresenta no palco. “Eu não posso fazer isso, Luca está voltando para você, por favor, eu tenho que ir – O pobre Stancampiano expressa sua preocupação em voz estridente, claramente tentando entender o que está acontecendo à sua frente, com LDA parecendo presa de sonambulismo -”Eu não posso fazer isso… mas você pode ver que eu sou louca pelo que ele está fazendo? “. Observando a cena que vê LDA como protagonista no meio da noite, depois de estar na votação final para a segunda eliminação na terceira atribuição do programa, Nunzio pede ajuda imediata à redação. E assim parece que o membro da equipe de Todaro está pedindo a Productions para mudar o quarto para seu filho Art.

“Conselho Editorial!”, na verdade, a torcida latina, na esperança de conseguir uma mão na produção da Mediaset. Para tranquilizar o espírito fervente de Stancampiano, que acabou em pânico profundo, LDA pensa imediatamente: “Nunzio, estou brincando, é tudo uma piada, estou acordado!”. Graças às suas brincadeiras, Luca parece ter cometido um massacre de risadas estrondosas nas redes sociais. “Luca, por favor, volte para você!”; “morreu de rir”E a O talento da LDA como comedianteE a Esses momentos são a alma.Essas são as mensagens com mais curtidas e comentários de usuários mais ou menos fãs do filho de Gigi D’Alessio, que aparecem sob o vídeo de brincadeira na conta do Instagram de amigos. Devido às inúmeras reações que o rapaz dispara na web todas as vezes, é a LDA, segundo as casas de apostas, que tem as maiores hipóteses de ganhar este exemplar do talento de Maria De Filippi. Seus seguidores são certamente muito enérgicos e seu fascínio é inegável. Mas isso será suficiente para fazê-lo vencer?

Leia também: Amigo 21, Provisão Externa enfurece a LDA: “Agora como eu faço f** ou faço?”