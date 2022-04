Parada final dia 6 de abril Live, Simona Ventura, Maridos, Campeões

O terceiro episódio de Last Stop, o reality show com Simona Ventura, retorna nesta quarta-feira, 6 de abril, às 21h30 no Canale 5.

A partir das 21h30 Canal 5 Terceiro encontro com Última parada A partir de 6 de abril. O reality show é produzido por Fascino e apresentado por Simona Ventura, adicionando rosto e voz ao programa de TV. Nesta nova versão, novos pares serão apresentados e saberemos se eles darão outra chance à equipe editorial ou se compartilharão suas trilhas.

Última parada 6 de abril ao vivo

O terceiro episódio do programa Última parada No dia 6 de abril terá início a apresentação do primeiro casal formado por ele Lucas E a Stefania, que estão juntos há 12 anos. O principal motivo de sua crise é o ciúme dela após a traição de Luca. Assim começou sua jornada dentro do reality show. “Quero me sentir seguro novamente como antes da traição” diz Stefania.

O segundo par foi formado por Francesca E a LuísPais de uma criança de dois anos e meio. O amor deles nasceu no Facebook. Costumava trabalhar como chef em Portugal, mas deixa tudo para ficar mais perto da namorada. Francesca declara ter certeza da traição do parceiro, por causa de algumas mensagens vistas no celular dele, por isso resolve ligar Última parada.

Luca e Stefania – Luigi e Francesca

Apenas algumas horas após o início da estrada, Lucas Um dos heróis do episódio Última parada 6 de abril – Ele pede aos produtores para visitar Roma em seu Porsche. Uma situação que não faz nada além de confirmar as suspeitas de seu parceiro. Então Stefania pede o telefone de Luca por 24 horas, mas este se recusa.

O outro casal é o protagonista do terceiro episódio de Última parada 6 de abril, ele moldou Francesca E a Luís. É ela quem liga para o show porque, depois de encontrar várias mensagens inconfundíveis de Luigi para outras mulheres, ela não confia mais nele. Então Francesca continua convencida de que foi traída e quer que seu parceiro admita isso.

Luís confie em mim Stefania O que realmente aconteceu com a garota com quem ele trocou algumas mensagens. Cada um de seus parceiros ouviu a conversa Francesca isso dá LucasGraças ao espelho especial. Toda a verdade também emerge durante a conversa. Luigi realmente enganou Francesca.

Parada final em 6 de abril – a pista continua

episódio Última parada A partir de 6 de abril continua com Luís que, graças à ajuda do Dr. Cecchini, tenta esclarecer sua relação com Francesca. Ele pede à produção que mostre à namorada um vídeo de confissão de infidelidade.

O foco muda para o par formado por eles Lucas E a Stefania. Este último convidou três duplas de gerações diferentes, para entender sua opinião sobre o comportamento de Luca, que por sua vez vê tudo através de um espelho especial Última parada. Então Luca decide recorrer a um psicoterapeuta, o professor Nardone, para poder superar o orgulho que o retém, confiando que ele é incapaz de mostrar suas fraquezas.

O episódio continua com o fato de que Francesca Ele estava esperando há muito tempo e descobriu através da confissão de Luigi. Então ele decidiu enfrentar Luís. O arrependimento de Luigi não foi suficiente, e a relação com Francesca Parece ter chegadoÚltima parada.

ao mesmo tempo Stefania Ainda decepcionado com a atitude LucasBasta que ele peça novamente o telefone do parceiro. Por outro lado, Luca parece ter se arrependido de muitas de suas situações.

“brincadeira” Stefania

episódio Última parada A partir de 6 de abril com o casal formado antes Lucas E a Stefania. A última inventa maneiras de conseguir uma reação do namorado. A princípio, Luca entregou o telefone, com o objetivo de fazê-lo acreditar que estava recebendo secretamente mensagens de outro homem.

A tentativa falhou e Stefania encenou outra piada. Ele pede à produção que organize uma festa, durante a qual dança livremente com um homem de fora, convidado pela produção. Tudo isso abala tanto o ciúme de Luca que ele pede comparação com Stefania, que veremos no próximo episódio de Última parada.

episódio Última parada 6 de abril está visível no site e aplicativo Infinito do conjunto de mídia.