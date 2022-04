Menu, a influenciadora australiana Abby Chatfield: “Ele é machista”. Cracóvia: “Uma acusação exagerada”

O Lista de discórdia Desta vez ela tem um rosto Abby Chatfieldinfluencer e apresentadora de rádio australiana de férias com o namorado de Veneza, Chi indignado no Instagram para cartão sem preço Pick up no restaurante Club del Doge: velho hábito Prevalente não só na Itália – no Peru, em 2019, um restaurante foi multado por isso – principalmente na alta gastronomia que exige que um homem pague a conta. Isso a fez gritar patriarcal. Agora Chatfield será atacado por Muitos italianos irritados Que eles escrevessem para ela pedindo tutoriais: Gente, admitam Discriminação com base no sexoEle escreve em suas histórias. O tema parece pequeno mas é enorme na verdade, põe em causa Relacionamentos de casais, força, etiqueta e coragem. Nunca é demais, mas em 2022 não pode ser determinado a montante: Pague quem ele quiser, quem ligar, quem puder. ou dividir. De qualquer forma, dada a comoção O restaurante pediu desculpas: Lamentamos ter causado transtornos ao hóspede. Aproveitaremos nosso erro para melhorar a nós mesmos. Agora perguntaremos a todos os clientes qual cartão eles preferem.

Cracóvia: Oferecemos a todos o mesmo menu, exceto para pedidos específicos Não é a primeira vez lista de cortesia Polêmico: Em 2017, o críticoobservador Jay Rayner esmagou Le Cinq em Paris (também) por isso. Nos últimos meses, o influenciador T-Hask competiu com o Boeucc de Milão e Agustina Gandolfo, namorada do futebolista Lautaro, o tirou em Lista de Senhoraspara Vários clubes italianos, espalhando neste caso um retalho de Restaurante Cracóvia. O episódio que o chef do Vicenza não menciona: Ninguém nunca reclamou conosco – explica -. E se um cliente veio e comentou de forma diferente, não posso fazer nada sobre isso. Mas nós fornecemos pelo menos 4-5 anos Menu com preços em tudo, a menos que haja um pedido expresso para evitá-lo. Antes disso, havia, aliás, o costume de trazer à mesa um menu regular e um menu de cortesia, Agora não há homem ou mulherExistem apenas necessidades especiais que atendemos. Cracóvia Então ele defende seus colegas na arma: A menos que eles rejeitem o outro menu que pediram uma vez, parece-me que a acusação de sexismo é exagerada: eles fizeram esse gesto Eu me perdi.

READ Exemplo de rosto sobre resiliência cultural Burton, Oldani, Varese, Klugmann: opiniões dos chefs Aqui, o sentimento que muitas vezes segue Geralmente sem muita sedaçãocomo ele mesmo explica Andrea Burton, uma estrela Michelin em Milão: damos a lista “cega” para as mulheres por padrão, como de costume. Mas, na realidade, se duas mulheres entram, você as pega pelos preços. E acontece que alguém, se não o vê concluído, fica chateado, então o substituímos imediatamente. O Pessoalmente, darei a todos pelos preçosTambém discutimos essa questão com a equipe recentemente e decidimos proceder como de costume. mas um pouco anacronismo Também porque, se pensarmos nos maridos, um em cada quatro recibos é pago a uma mulher. David Oldani Não distinga Al D’O: velha ideia Que as mulheres não vejam os preços. Viviana Varese O ritmo do da Viva mudou há dez anos: uma vez A escola foi ensinada a dar o cardápio sem preços para as mulheres. Mas felizmente as coisas progrediram e Os clientes estão com raiva hoje. Até a carta de vinhos: vai para o centro ou quem pede, nunca vai para o cara por padrão. Antonia Klugman Para a barragem categórica de Venc: A ideia de que as mulheres não pagam é antiquada. Em 17 anos, nunca entreguei um cardápio sem preços, a menos que me pedissem. Eu mesmo, se fosse um hóspede, gostaria de saber quanto o outro paga.

