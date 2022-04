ancestral, questões, Andrea, Carlo La Duca

No próximo episódio do programa, Federica Sciarelli também tratará do caso de Antonio Demelas.

Quarta-feira, 6 de abril, às 21h20 Rai 3um novo episódio de quem viu?. Ele estará no topo do programa Federica Ciarelli. No próximo episódio, o programa tratará do caso relacionado à Carlos La Ducadesapareceu no ar em 31 de janeiro de 2019.

quem viu? 6 de abril, os dois acusados ​​de matar Carlo La Duca devem permanecer na prisão

durante um loop quem viu? a partir de 6 de abril, Federica Ciarelli Documentos inéditos relativos ao seu desaparecimento aparecerão ao público Carlos La Duca. Essas descobertas vêm poucas horas depois de uma decisão tribunal de revisão Não liberando Luana e Pietro, os dois principais suspeitos do assassinato de La Duca.

Luana e Pietro, respectivamente esposa e melhor amigo da vítima, são, segundo os investigadores, namorados desde 2017. Além disso, os carabinieri também interceptaram conversas entre os dois em que concordavam em declarações a serem prestadas aos promotores e em programas de TV. A última vez que a vítima foi vista com vida foi em um campo de propriedade de Petro. Esta terra hoje está sob apreensão.

quem viu? 6 de abril Outros casos do episódio

Além do caso Carlos La DucaDurante um episódio, quem assistiu? A partir de 6 de abril Federica Ciarelli Seus enviados também lidarão com outros desaparecimentos. Em particular, durante a transmissão ao vivo, falaremos sobre o misterioso desaparecimento de um jovem herói atirador Andréa. Este último, de fato, saiu depois de uma festa com amigos e depois desapareceu no ar.

Finalmente durante o episódio Federica Ciarelli Ele também vai falar sobre uma história Antonio Demilas. Na verdade, seu parceiro desapareceu no ar e o homem foi preso meses depois por abuso infantil. No decorrer quem viu? No dia 6 de abril, tentaremos entender se existe ou não algum tipo de conexão entre esses dois eventos.

O programa continua a produzir excelentes dados de audição

Esperando para entender o que vai acontecer durante o episódio quem viu? a partir de 6 de abril, Federica Ciarelli e a opinião Eles podem ficar satisfeitos com as classificações que o programa obtém nesta temporada de TV.

Apesar de chegar à sua 34ª edição, de fato, o formato se confirma com excelentes proporções. Para provar isso, há também os dados obtidos do programa no último episódio, que foi ao ar na semana passada. Naquela ocasião, aliás, quem viu? Ganhou 2,1 milhões de espectadores, 10,63%.