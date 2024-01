Previsão do tempo na Itália após tempestades

O clima na Itália será afetado pela intrusão do Oceano Atlântico que aproveita a perda de força dos ciclones subtropicais. Isto levará ao aparecimento de ar relativamente frio no topo, contrariando a temperatura das camadas inferiores, e provocando trovoadas dispersas, especialmente nas regiões norte, algumas das quais podem ser severas.

As temperaturas cairão, mas no sul você enfrentará furacões e calor extremo. No final da semana, um sistema de baixa pressão aproximar-se-á da Europa Ocidental, com a formação de um vórtice perto de Portugal. Em Itália, o ciclone subtropical irá expandir-se novamente para norte, conduzindo a uma melhoria geral e a temperaturas mais elevadas.

As correntes africanas voltarão a ser marginais, embora sejam possíveis tempestades no sábado, especialmente nas regiões do noroeste e na Toscana. Domingo será um dia de lindo clima de verão, já que as temperaturas podem ultrapassar os 35 graus na Sardenha.

As correntes quentes vindas do Norte de África precederão a chegada de uma nova frente no início da semana seguinte. Será interessante ver se este sistema perturbador será capaz de ultrapassar o ciclone africano e trazer mais tempo de outono. Neste momento, parece que as chuvas e trovoadas afetarão apenas o norte e, em menor medida, as regiões centro.

Em detalhe, na sexta-feira haverá mais tempestades no norte, especialmente nas primeiras horas do dia, especialmente no Piemonte e na Lombardia. Novas chuvas são esperadas durante o dia, especialmente perto dos Alpes e ao longo dos Apeninos central e norte em direção ao Mar Adriático.

No sábado, uma nova onda de trovoadas atingirá principalmente o noroeste e a Toscana, mas o fenómeno diminuirá rapidamente à noite. Em outros lugares haverá mais sol.

Já no domingo, haverá nuvens no norte, enquanto o resto da Itália aproveitará o sol e o calor do verão.

A previsão meteorológica para a próxima semana aponta para um agravamento do tempo no norte com trovoadas vindas do oeste, enquanto o ciclone africano vai garantir um tempo bom e quente no resto do país.

