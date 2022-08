Daniel Bussari e Philippa Lagerback odeiam os pais: a filha foi morar sozinha

Daniel Bussari e Philippa Lagerback são um dos casais Mais comum do que a tela pequena. Ambos os profissionais de televisão com papéis importantes, mas nunca exagerados, perseguem seus objetivos com extrema equanimidade. Isso é muito popular entre o público que em várias ocasiões premiou seu estilo educado sugestão. Anos atrás, os pais de Stella, a jovem de 19 anos, que preenche sua vida, foram ligados.

Filippa Lagerback: “Quantas lágrimas eu tenho…”

Daniel e Philippa se casaram há apenas 4 anos, mas o relacionamento deles durou anos. Antes de chegar ao altar, as duas figuras importantes superaram momentos difíceis, Como o período em que Bossari caiu no vórtice do alcoolismo, que conseguiu superar graças à ajuda de sua família, que não deixou de lhe mostrar apoio e solidariedade e, sobretudo, de participar do momento difícil pelo qual estava passando. hoje O rosto histórico da como está o tempo e Al Bosari Eles apoiam sua filha Stella em suas escolhas, mesmo que às vezes não pareça fácil.

Stella tem 19 anos, quer se tornar gerente e está fazendo um curso para realizar seu sonho. Além de Ela está noiva de Ricardo, com quem decide ir morar. Em entrevista ao Confidenze, Filippa revelou como experimentou essa mudança drástica em sua vida. Ela sempre ensinou sua filha a ser independente, Mas quando ela saiu de casa foi difícil para ela também: “Quantas lágrimas há Feito apesar de sempre empurrar para a independência. Agora que ele está longe de casa, nosso relacionamento mudou, mas só ficou mais bonito e profundo. Temos respeito e amor. Estou orgulhoso dela, ela é tão boa e organizada.”

Philippa Lagerback: “Nossa família está ligada por uma forte cumplicidade”

Ele confirmou ao lado de Fabio Fazio também na próxima temporada do como está o tempo Philippa Lagerback tem tanto orgulho de sua filha e seu jeito de ser, Ele também é muito feliz como esposa e mulher.

para mim Confiança O anfitrião disse que estava satisfeito com sua família e como eles conseguiram Para enfrentar algumas situações complexas: A nossa família está ligada por uma forte cumplicidade. Muito útil quando talvez as coisas não estejam indo bem e você precise pedalar em terrenos sujos e cansativos.” Eu lembro que depois Um longo período de crise o afastou da TV Daniel Busari Ele encontrou seu lugar graças a uma vitória Grande Irmão VIP Que repetidamente marcou seu nascimento artístico.