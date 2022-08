Imprensa Segunda-feira: Revisão – TvBlog

Olhando para a figura, Imprensa na segunda-feiraAlém disso, como esperado, acabou sendo um arquivo redundante A partir de a pressãoque foi transmitido ontem à noite.

Analisando o material com mais cuidado, esta versão foi feita por Dario Donato E a Bendita RadelliFoi ao ar esta noite Itália 1exibe alguns Diferenças O que claramente se refere ao referido programa Imprensa na segunda-feira tomou o lugar significado Tiki taka.

um monte de Convidados Esta noite eles foram vistos vindo de lá (Ivan Zazzaroni, Sischio Graziani, Francesco Obigni, Massimo Mauro, Sisio Valente) mas sem o excesso de gestão de Piero Ciampretti E o contexto externo e quase o mais interessante, o efeito final é sem dúvida Diferente.

Imprensa Segunda-feira: Episódio Um

Começando pelos condutores, o casais Caligari-Bertini e Donato-Radelli apresentam fortes semelhanças. Na resenha de ontem, falamos de uma gestão muito consistente, uma espécie de autogestão por parte dos convidados e uma grande falta de leveza, compensada em grande parte por (algumas) brincadeiras improvisadas e inesperadas.

Dario Donato E a Bendita Radelli Eles começaram o episódio no mesmo lugar, mas com o passar da noite, o número de convidados aumentou sangrento Comparado com aquela noite passada e mais contexto muito engraçadoque também apresenta um caso satírico com Forte dei Marmi de Daniele Meselli e Maria Luisa Jacobli e é uma trollagem (inútil) de jogadores de futebol e treinadores, Eles se deixaram irpreservando seu código de método.

O resultado final, líquido do que se poderia pensar de líderes de opinião claramente tendenciosos e, em alguns casos, não exatamente a melhor simpatia, é o resultado de a pressão em qualquer leveza Estávamos conversando ontem foi definitivamente mais claro.

Então o programa definitivamente fica restrito De perto com seu irmão Sunday, com alguns dos tópicos da noite passada (incluindo situações em câmera lenta) abordados no episódio de hoje, com Foco nos serviços E com um pequeno trecho do episódio a pressão o nome da coisa A ajuda de ontem.

No entanto, ainda há uma pequena dúvida Imprensa na segunda-feira e em preciso De Monday Night Football Talk.

Hoje, por exemplo, eles jogaram Juventus E a Nápoles Mas nos próximos meses, segunda-feira pode não oferecer grandes jogos, então os temas mais importantes já podem ser aprofundados por a pressão Aos domingos, como resultado, tornam-se frequentes e já não são novidade a pressão na segunda-feira.

Um corte um pouco mais leve é ​​uma boa notícia porque permite Excelência Entre dois a pressãoembora fraco.

Será suficiente?