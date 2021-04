ELF CIV na Eleven Sports. A nova temporada começa no sábado em MUGELLO

Comentários:

Você começa às 13h15 com SBK para uma semana cheia de corrida e ação em alta velocidade

A contagem regressiva termina. ELF CIV e ELEVEN SPORTS estão prontos para reiniciar os motores. No fim de semana, Mugello sediará a primeira rodada da nova temporada do Campeonato Italiano de Velocidade, com todas as corridas transmitidas na plataforma ELEVEN. Para decorar o fim de semana de corrida dupla da primeira rodada, com wildcards importantes como os pilotos que competiram no Campeonato Mundial 600 e no Campeonato Mundial SBK com a Equipe Kawasaki Puchiti (Oettl, Oncu, Mahias) e depois novamente com Michelle Fabrizio (Kawasaki) e Niki Tuuli em MV Agusta, sempre o Campeonato Mundial SS600. Haverá uma memória de Fausto Grischini pouco antes do lançamento da Moto3, na presença da família Fausto, do Presidente da FMI Giovanni Coppioli e de Garelli, cuja World Series Gracini venceu.

Na pista, SBK tem show garantido, e sua favorita é a heptacampeã italiana Michelle Beirut na Ducati Barney, pronta para ser abandonada depois de 2020 para ser esquecida. Não faltarão oponentes para a Ducati Tester, a começar pela Aprilia Nuova M2 Racing Team que, após conquistar o título italiano no ano passado com Savadori, participará do ELF CIV 2021, com Ricardo Russo como capitão e pronto para a primeira equipe … para se recuperar depois de um ano. Ter a sorte de ser surpreendido.

A Bardhal VR46 Riders Academy KTM Moto3 e os recordistas: Ilya Bartolini e Alberto Sora, respectivamente, terminarão em quarto e segundo no ano passado e prontos para lutar pelo título. Muitos vão lutar, a começar pela Total Gresini Honda Junior Team, enquanto Filippo Bianchi se prepara para brigar pelas primeiras colocações.

É fácil esperar um SS600 feroz e bem equilibrado, com todos os heróis prontos para um show real, de Davide Stirpe (Extreme Racing Service MV) a Stefano Valtulini (Yamaha Rosso Corsa) via Luka Ottaviani (Kawasaki RM Racing), Marco Busolotti (Yamaha Exxon 7 Team) Roberto Mercandelli (Yamaha Red e Black Team) e Massimo Rucoli (Yamaha Promodriver). Acompanhamento de estreia de Kevin Zanoni. O actual campeão da Moto3 vai mesmo ser o número um com a Yamaha da Team SGM Tecnic, numa época cheia de compromissos, visto que também vai disputar o Campeonato do Mundo de MotoE.

Na SS300, os competidores da Kawasaki Team Prodina Ircos vão começar tudo de novo como favoritos, com Mattia Martella a liderar a classificação por uma equipa de 4 candidatos. Em uma das temporadas mais difíceis do torneio, com mais de 30 competidores começando.

“Estamos muito felizes em continuar cooperando por vários anos, como cooperando com Federmoto para transferir CIV – Comentários de Giovanni Zurlini, CEO da ELEVEN SPORTS – Estamos a falar de um torneio muito importante para lançar jovens talentos ao mais alto nível e, tal como o Eleven, queremos acompanhá-los no seu crescimento e fazer com que apareçam na nossa aplicação e através dos nossos canais sociais. Nossa missão é oferecer aos usuários e fãs seu esporte preferido, e dar-lhes a possibilidade de acessar os conteúdos onde e quando quiserem, principalmente neste momento histórico em que o público nunca mais parou de assistir à transmissão ao vivo. ”

O Round 1 ELF CIV 2021 de Mugello estará visível no ELEVEN SPORTS LIVE (www.elevensports.it/live Ou no app oficial). As corridas também serão transmitidas ao vivo na página da Eleven Sports no Facebook. Todas as competições estarão disponíveis mediante solicitação no site da ELEVEN, juntamente com entrevistas e eventos importantes.

Para baixar o programa, clique Quem é o

