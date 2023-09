“Irei para Paris com minha namorada. Depois direi muitas coisas.”

A partir de hoje, sábado, 23 de setembro Fabrizio Corona é um homem livre novamente. O ex-fotógrafo VIP, detido pela primeira vez em 2007, no âmbito da investigação “Valetopoli”, passou mais de dez anos em prisão, prisão domiciliária e detenção terapêutica, cumprindo diversas penas por crimes de extorsão, corrupção, fraude fiscal e falência. .

Assim que ficou oficialmente livre, Corona anunciou sua intenção de ir a Paris e postou no Instagram uma foto sua sentado no aeroporto e avisou: “Agora estou livre para agir e acima de tudo para falar”. “Estou indo para Paris. Não tenho passaporte desde 2010…e esta é a primeira coisa que farei. eu vou com ela Minha amiga Sarah Barbieri, “Com quem vivi durante dois anos e que é 27 anos mais novo que eu”, explicou ao Il Giornale, acrescentando: “Quando me disseram o final da minha frase – eu estava com Francesca Fagnani, tínhamos acabado de gravar a minha entrevista para o primeiro episódio da nova temporada de Belve” que será transmitido na terça-feira.

“Não senti absolutamente nada – explicou o ex-fotógrafo -. Além do fato Eu sempre me senti livre na minha cabeça, Eles nunca conseguiram me enjaular, acho que do ponto de vista judicial fizeram muitas coisas comigo. mas agora “Sou livre para agir e, acima de tudo, para falar.”. Corona explicou que não tem nenhuma relação com a mãe e irmãos, nem com Nina Moric, ex-mulher com quem teve o filho Carlos, e que hoje mora com ele. Quanto ao resto, conclui: “Tenho sempre a minha própria agência e “Vou continuar fazendo o que sempre fiz: ganhar dinheiro.”

O ex-rei dos fotógrafos publicou em seu livro Histórias no Instagram Foto do avião que acabou de pousar com Fabrizio Corona Referência a Oslo. Ao lado desta foto de vários anos atrás, está escrito: “Não estou apagando nada da minha vida”.