Fulvio Marrocco, José Luis Vidigal e Giuseppe Galderisi em Febre aos 90 na Vikonos Web Radio/TV

Fulvio Marrocco, José Luis Vidigal e Giuseppe Galderisi Participar febre aos 90, Foi transmitido em Rádio/TV Web Vikonos. Estas são as suas declarações:

Marrocos: “O resultado foi bom, mas não gostei do Napoli.”

Maroko: “Tirando o placar e alguns momentos do primeiro tempo, não foi esse jogo que me deixou louco, pelo contrário, não gostei nada do Napoli. Eles tiveram azar no primeiro tempo, muito azar no segundo tempo, e ainda há dúvidas sobre o que vimos há alguns meses.

Provavelmente há uma série de causas contribuintes: A defesa precisa de uma revisão completa. Hoje estamos jogando com reservas, então vejo um preparo físico preocupante. Ganhamos alguns desarmes e há jogadores que são sombras de si mesmos. Anguissa está irreconhecível e Lobotka não está transbordando mesmo que ontem ele estava mais envolvido.

Também há um caos tático mínimo, ganhei ontem mas não me diverti. De qualquer forma, aceitemos esta vitória, mesmo que não saiba que centelha pode recriar um espírito diferente, uma organização interna diferente. Porém, me deixou muitas dúvidas e a amargura de um desempenho muito negativo.”

Vidigal: “Três pontos chave, o jogo vai.”

Vidigal: “Nos momentos difíceis, quando não se encontra o resultado, a falta de confiança leva-o a defender-se e a sofrer mais do que o esperado. Entendo que a qualidade da equipa é muito superior à do Braga, que, embora não esteja ao mesmo ao mesmo nível do Nápoles, conseguiu criar perigo aos Azzurri, por isso digo que apesar de tudo, esta vitória do Nápoles foi muito importante.

Quando você ganha o scudetto e troca de treinadorInconscientemente você perde um pouco a confiança na sua identidade. No ano passado foi automático ver o Napoli jogar. Agora que chegou um novo treinador, há algumas dinâmicas diferentes, parece fácil dizer, mas dentro de campo não é o caso. Apesar de tudo, vi uma equipe que deu tudo para defender a vitória e começar a vencer é importante, jogar melhor será um processo mais longo, algo mudou.

ser paciente, Uma coisa é assistir a um time que não corre nem luta, e o Napoli fez isso. Além disso, se há algo diferente na organização da partida e até os adversários te conhecem mais agora, e penso no Kafara e no Osimhen que têm menos espaço que no ano passado, então digo que é preciso tempo, é um período difícil mas a solução não é mudar.

O treinador é inteligente Ele também vai entender que talvez tenha que mudar porque o Napoli não está tendo um desempenho como no ano passado: a qualidade desapareceu um pouco e Garcia terá que competir com os Azzurri, e a mensagem é que juntos podemos fazer muitas coisas.

Apesar das dificuldades, criou o Napoli Em diversas ocasiões no primeiro tempo, o Braga atacou com vários jogadores, mas os azzurri venceram O resultado é muito importante e isso pode ajudarNo papel, vencer Bologna, Udinese e Lecce. Assim a equipe poderá jogar a Liga dos Campeões com mais confiança para enfrentar o Real Madrid.”

Galderisi: “Calma, a Azzurra vai fazer uma ótima temporada.”

A vitória é muito importante porque Vencer em Portugal não é fácilNo papel estava claro que o Napoli era mais forte, mas eles vieram de uma situação semelhante, então eu esperava um jogo mentalmente difícil: os Azzurri saíram muito bem e começar bem no grupo é importante.

Além disso, comparado a Spalletti, Garcia está claramente se esforçando muito Algo próprio e requer paciênciaAlém disso, eu diria que quando você ganha o campeonato no ano seguinte é mais complicado, pois outros mecanismos entram em jogo. Você encontra desculpas ruins, falta isso, falta isso.

em vez de Você tem que se esforçar muito bemOs valores do Napoli não eram apenas artísticos, mas também humanos. Precisamos voltar a encontrar o sorriso e a compreensão com um treinador que tem métodos próprios e devemos estar no mesmo barco. “Espero que esta vitória traga sorrisos e entusiasmo, e a verdade é que o Napoli é forte e fará uma grande temporada na Itália e na Europa.”