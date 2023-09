Um guia para eventos de fim de semana

O que fazer em Pescara e arredores de 22 a 24 de setembro: Aqui está um guia dos eventos deste fim de semana para você. A lista completa de eventos está disponível Nesta secçãoMas a seguir apresentamos uma seleção dos mais importantes.

Tempo livre

“Al Florian Espace retorna pelo oitavo ano”Cenários europeus“. Para quem gosta de beber lá Galeria Abruzzo Genciana Que cruza a linha de chegada da terceira edição. Mas no que diz respeito aos livros Leila Chimarelli O livro “Daydreaming” é apresentado em Moscovo e Antonio Carlucci Ele fala sobre o romance “Fuggire” na Fundação La Rocca, enquanto o Circolo Aternino acolhe a 24ª edição do Revisão de publicação abruzzesa E Cugnoli está esperando por você Noite dos livros.

Quem está planejando assistir a um filme? neste link Tem a oportunidade de recapitular todas as exibições agendadas nos teatros do nosso concelho. Em Aurum láCimeira Económica de Abruzzo Com os Ministros Tajani, Vito e Orso. As Jornadas Europeias do Património 2023 estão de volta Nociano e CivitacoanaMas também Pescara e Tocco da Casoria. Também a não perder Praia Blockchain 2023 Hotel Grand Adriatico em Montesilvano.

Exposições

As exposições realizadas nos últimos dias são certamente deliciosas. Pode ser visitado no Museu dos Aplausos até 29 de outubro.”Scozzari ri novamenteNo centro comercial Porto Allegro, em Montesilvano, está patente uma exposição individual de Stefania La Greca Sob o título “Arte com Moda”, o Museu Paparella apresenta Tricia.Gabriele D’Annunzio e seus artistas“. Paolo Delsi apresenta-se na Fundação La Rocca com “Nocti“.

Sabino Di Nicello é o protagonista do espaço 16 Civico com “extinção“.No Museu Imago, onde a exposição permanente está aberta ao público.”Mário Schifano. O triunfo da pop art italiana“, você também pode inseri-lo”No jardim de desenho“, dedicado ao grande artista espanhol Juan Miro. Finalmente, eles estão esperando por você na Maison des Arts.”O inesperado prospera. Arte de Gaetano Palucia” E “O mundo inteiro de Guareschi“.