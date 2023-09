Como assistir ao primeiro Grande Prêmio da Índia ao vivo

Ótimo evento para Motocicletas Que finalmente chega a uma das fases mais esperadas da temporada. Pela primeira vez na história do MotoGP Grande Prêmio da Índia! Uma oportunidade única que você definitivamente não pode perder. Assista todas as corridas exclusivas ao vivo no NOW TVA solução perfeita para esportes.

Na verdade, ao subscrever Cartão esportivoLeve sempre consigo todos os seus interesses desportivos. O pacote que inclui Desporto custa apenas 9,99€ por mês. Além da temporada de 2023 de F1 Você também pode assistir ao vivo MotocicletasSérie A Tim, Série B, Série C, Liga dos Campeões, futebol internacional, rugby, tênis, basquete e muito mais, onde e quando você quiser.

Além disso, os programas que você adora viajam com você para a União Europeia. com Inscreva-se agora televisãode acordo com Regulamento sobre a possibilidade de transferência transfronteiriçatrouxe para a Europa os mesmos conteúdos disponíveis na Itália.

Dependendo do passe que você ativou, você poderá acessar o aplicativo sem restrições geográficas Agora televisão Nos mesmos dispositivos que você costuma usar e escolha o programa que deseja assistir, Sem custos adicionais Nos seguintes países:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Islândia, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Eslováquia , Eslovénia, Espanha, Suécia, Hungria.

MotoGP: Streaming torna-se livre de buffer

Se você quiser garantir streaming sem buffer, assista Motocicletas Ao vivo e sob demanda Você precisa ativar NordVPN em seus dispositivos. Seu aplicativo para vários dispositivos conecta você aos servidores que podem economizar dinheiro Largura de banda ilimitada O que torna sua conexão de dados estável e tranquila, independentemente do tráfego de dados e das operadoras.

Confira Calendário completo Este fim de semana é para monolugares na pista Índia:

Sexta-feira, 22 de setembro

9h40: Treino Livre 2 Moto3

10h40: Treino gratuito de Moto2

11h55: Treinos livres de MotoGP 2

13h15: show ao vivo do Paddock

13h45: Hora do Talento

5h35: Treinos livres de Moto3

6h20: Treinos livres para 3 Moto2

7.05: Avaliação Gratuita do MotoGP 3

7h45: Qualificatórias de motocicleta

8h45: Ao vivo no ringue

9h30: Paddock ao vivo

9h45: qualificação para a Moto 3

10h40: qualificação de Moto2

11h30: Paddock Live – Autódromo

11h55: MotoGP.

12h45: show ao vivo do Paddock

13h30: Hora do Talento

7h40: Aquecimento da motocicleta

8h00: Desfile dos fãs do MotoGP

9h00: Corrida de Moto 3

10h00: Paddock ao vivo

10h15: Corrida de Moto 2

11h15: Paddock ao vivo

11h30: Rede

12h00: Corrida de motos

13h: Zona Vermelha

14h00: Anatomia de uma corrida de motos

Este artigo contém links afiliados: compras ou pedidos feitos através desses links permitirão que nosso site receba uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.