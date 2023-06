Não é certo que a Itália abandone Baresi

Seria sua sexta participação histórica no mais alto nível do rugby mundial.

No rugby – pelo menos em italiano – não temos nenhuma experiência particular de ‘revezamento’ mundial ou exceções ilustres de competições de campeonatos mundiais. Por muito tempo, em nossas latitudes, o problema era a falta de talento, não sua abundância. A pessoa representada por Sergio Baresi estabelece um verdadeiro precedente.

Nunca houve, digamos, a dicotomia Rivera-Mazzola. Na mesma linha O “caso Baggio” nunca ocorreu para atrapalhar os preparativos da Copa do MundoComo aconteceu no futebol, no verão de 2002, com Divin Codino curando uma ruptura cruzada em Amen (81 dias entre a lesão e o retorno ao campo), mas apesar disso foi expulso do time Trap para a edição do Extremo Oriente de tarde da Copa Rimet.

Afinal, parece que para tudo há uma primeira vez e, portanto, Aqui comentamos se isso é verdade ou não Abandonado por Sergio Baresi Antes da décima edição da Copa do Mundo de Rugby, marcada para setembro Fora dos Alpes (quando estará finalmente do nosso lado?). Mesmo que Sergio Baresi, o firme dono do Toulon, novo vencedor da Challenge Cup, chegou após eliminar o Benetton Treviso nas semifinais, praticamente um time italiano convincente. Este é Sergio Baresi que, depois de Diego Dominguez – em nossa opinião – representa, sem dúvida, o jogador de rugby italiano mais forte de todos os tempos.

A resposta, que é realmente fácil de fazer a pergunta acima, é: não. Não é justo, não damos muita importância a isso, mas de modo algum. Estamos no reino das opiniões pessoais, é claro, que são questionáveis ​​e improváveis, e carecem de conclusão – mortal – contra-evidência.

Aliás, isto não parece impedir que Baresi, com todas as limitações desportivas de um jogador de 40 anos, tenha mostrado claramente ao longo de toda a temporada (não apenas nos últimos jogos) que pode garantir – para além de Uma categoria instintiva, firme e deslumbrante – Também uma equipa física que sem dúvida chega ao topo da melhor liga do mundo (Top 14) e da segunda competição europeia de clubes (Challenge Cup).

Bem, nada mais a comentar. A verdadeira discussão reside antes nas razões que levaram o grupo artístico italiano a esta escolha. E em segundo lugar, se essa decisão afetará negativamente o desempenho da Azzurra na próxima Copa do Mundo.

As coisas são mais ou menos assim: aparentemente foi o comissário técnico, Kieran Crowley, que não quis Sergio no Mundial da França.

Funcionários federais geralmente concordaram Ao entregar a Parissi sua sexta participação na Copa do Mundo. Um gol que o tornaria o jogador com mais participações em torneios em sua carreira, já que seu nome está escrito não tanto na lenda quanto na verdadeira lenda.

O técnico da Nova Zelândia teve uma opinião diferente, no entanto, considerando que Parisse conseguiu jogar bem o seu jogo numa certa realidade como a de Toulon, mas pelo contrário não era muito adequado para uma equipa tão jovem, dinâmica e “trabalhadora” como a Azzurra. Embora Crawley esteja no final de seu contrato e não seja confirmado de qualquer maneira logo após a Copa do Mundo, o Fir quis respeitar sua escolha.

Autonomia, esta e que também já foi reconhecida ao treinador noutra ocasião: as das seis primeiras nações da nova administração federal (2022: vitória histórica de Cardiff, para deixar claro). Neste caso, o desequilíbrio entre as convocações de jogadores de Treviso e Zebre causou grande rebuliço, com quase todos os Azzurri puxados pela Benetton e apenas um punhado pela franquia Emiliana.

A questão que Crowley então parece ter dirigido à nova administração da FIR era se as convocações deveriam obedecer à lógica política (como claramente fez no passado) e, portanto, deveriam envolver um número par de jogadores de ambas as equipes, ou se eles deveria isso. Você responde apenas por razões de mérito. A aprovação da segunda opção deu lugar a um claro desequilíbrio nas listas.

Isso explica o porquê. mas por que?

O motivo é mais difícil, mas pode ser alcançado tentando analisar um personagem como Crowley.que – apesar de ter as vantagens indubitáveis ​​de dirigir uma equipa que parece ter reencontrado a sua identidade, o seu espírito e a sua criatividade nos últimos tempos – nunca pareceu verdadeiramente integrado no país que representa em termos desportivos, nem compreendeu plenamente o seu pessoas.

Crowley está na Itália desde 2016, mas com seus jogadores e em entrevistas públicas ele sempre fala inglês regularmente. Uma barreira cultural levou a mais de um mal-entendido, durante o tempo. Pense no desafio que perdeu em Tbilisi, contra a Geórgia, no verão de 2022. Neste caso, a escolha de Crowley foi armar a partida como uma partida normal, sem confronto direto com os jogadores e frisando a importância da vitória do time. Ele reivindicou um lugar nas Seis Nações, ao invés da Itália. Isso foi para aliviar os Azzurri da inevitável pressão resultante.

A atitude anglo-saxônica geralmente é apropriada para um grupo seleto de falantes nativos de inglês, mas pode ser ineficaz e até contraproducente. Latino eleito, que faz da paixão e da retórica de “Davi contra Golias” seu caráter existencial.sentindo-se emocionado quando se trata da perseguição e, em vez disso, geralmente lutando para administrar partidas em que o lado favorito está em jogo (pense, apenas no último ano e meio, em desafios com Uruguai, Portugal e Geórgia para ser exato).

Crowley vai para a Copa do Mundo da França com a cabeça, mas não com o coração.

O raciocínio que ele faz está relacionado à eficiência, ao número de desarmes que cada jogador pode fazer. E sobre o facto de a soma de todos aqueles desarmes, recuperações de bola e correria levar a um resultado que tem necessariamente de ter um saldo positivo, permitindo o acesso aos abençoados quartos-de-final, e até agora só tocou os Azzurri (em particular) em edições de 1987 e 2007.

Sergio Paris, grande capitão

Tá, mas a matemática às vezes tem opinião sobre esportes, ainda hoje, graças a Deus! Às vezes ainda precisamos de bandeiras manchadas de sangue para acenar aos velhos heróis cansados ​​para nos agarrarmos. Personagens que podem melhorar todo um ambiente, inspirar uma equipe jovem extraordinária, aprender a vencer certos jogos. Mesmo aqueles cujas estatísticas juram, antes do início do jogo, que não há esperança.

Há muito tempo atrás, no início desta história, Sergio Baresi era um menino de La Plata, filho de Abruzzo que emigrou para a América do Sul, que falava italiano em casa e escolheu (por muitos motivos, talvez a princípio também por conveniência.) jogar pela Itália. Estreou-se numa noite fria de 2002, em Dunedin, aos 19 anos, num desafio impossível contra os All Blacks, marcando um try de interceptação predeterminado.

Ele vestiu a camisa azul mais 141 vezes, tornando-se o jogador com mais partidas pela história do rúgbi italiano.

Com o tempo, o número 8 tornou-se icônico, de alta tecnologia e cativante, fixado nas formações perfeitas das Seis Nações por enquanto como para sempre, coroado recentemente – apenas o último em ordem cronológica – pelo inefável Chat Gpt, uma espécie de Pythia da época. Richie McCaw – certamente não o último a chegar – disse a respeito dele que, se tivesse nascido nesta parte do mundo, ninguém teria tirado sua camisa preta e seu posto de capitão.

Depois de erguer a Challenge Cup, há duas semanas, na final contra o Glasgow (marcando um try, ça va sans dire) Ele envolveu Parisier em uma bandeira italiana e fez sua volta de honra. Se esta volta ao campo tivesse sido adiada por alguns meses, a Azzurra teria um extraordinário nº 8, de pura força física e habilidade, para ser implantado em campo, digamos nos últimos vinte minutos de cada jogo, onde o azarão geralmente sai da corrida e nunca mais volta. Às vezes por falta de ar, outras por inexperiência em administrar aqueles momentos delicados em que velocidades mais curtas do relógio aumentam o cansaço e as batidas, mas é isso.

A Última Dança de Sergio Paris

O campo falará, mas não verá o homem cujo oval nos últimos 20 anos ficou azul de dor. Dói porque o desporto, que se torna cada vez mais um espectáculo, um entretenimento e uma fuga, só sobrevive se permanecer ancorado em certos valores, em certos símbolos, mesmo num certo fundamento de retórica vocal.

Não sabemos se a Itália chegará às quartas de final na próxima Copa do Mundo. Esperamos que sim de todo o coração. Mas não podemos deixar de pensar o quão bom teria sido se Sergio Baresi tivesse conseguido com o tricolore no apito final, em sua merecida volta de honra e tão azul.